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Norveški napadač i zvezda Mančester sitija, Erling Haland, dobio je priznanje za svoje aktivnosti van fudbalskog terena.

Norveško udruženje bibliotekara dodelilo mu je nagradu „Prijatelj godine” za doprinos promociji knjiga i kulture čitanja. Umesto Halanda, koji zbog klupskih obaveza nije prisustvovao dodeli, priznanje su preuzele njegove mlađe sestre, 12-godišnja Nora i 14-godišnja Sofi.

Fudbaler se prisutnima obratio putem video snimka i poslao je veoma moćnu poruku:

"Živeli pisci, učitelji, učenici, škole i knjige. Svi oni zajedno čine važan timski rad", poručio je Haland.

Erling Haland Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kupovina najskuplje knjige i podrška rodnom kraju

Haland je nedavno kupio najskuplju knjigu u istoriji Norveške - prvo štampano izdanje „Kraljevskih saga” islandskog pisca i hroničara Snorija Sturlusona. Za ovaj primerak izdvojio je 120.000 evra (1,3 miliona norveških kruna).

Pored nabavke ovog istorijskog dela, napadač je finansijski pomogao biblioteku u rodnom Brineu i sponzorisao takmičenje u čitanju za osnovce u pokrajini Rogaland. Pobednički razred dobiće priliku da ode na utakmicu reprezentacije Norveške u Oslu, pri čemu će Haland u potpunosti pokriti troškove prevoza, smeštaja i boravka.

Ovoj inicijativi dodao je i lični osvrt:

"Imam snažnu povezanost s Brineom i kupovina pomenute knjige moj je poklon tome. Nikada nisam preterano voleo da čitam i jako mi je žao zbog toga. Sada shvatam koliko je to važno u mladom dobu, u vremenu kada se rađaju snovi", poručio norveški as, dokazujući da se prave pobede ne ostvaruju samo na fudbalskim terenima.

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Haland ima dvojnicu u Rusiji Izvor: Privatna arhiva