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Fudbaleri Akrona ostvarili su prvi trijumf u sezoni, pošto su na svom terenu u devetom kolu ruskog šampionata savladali Ahmat sa 2:0. Ekipa iz Toljatija, koju predvodi srpski stručnjak Srđan Blagojević, tako je prekinula niz od tri vezana remija i stigla do sva tri boda.

Forma tima najavljena je i kroz dobre nastupe u Kupu Rusije, gde je Akron posle penala eliminisao moskovske klubove CSKA i Lokomotivu.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Domaći tim je rano preuzeo kontrolu i poveo već u 5. minutu pogotkom Benčimola. Posao domaćinu olakšan je u 37. minutu, kada je fudbaler Ahmata Melkadze zaradio crveni karton. Akron je igrača više na terenu naplatio u samoj završnici meča - Hovhanisjan je u 87. minutu postavio konačnih 2:0.

U meču su učestvovala i dvojica srpskih internacionalaca. Slobodan Tedić igrao je za pobednički tim do 81. minuta, dok je Miroslav Bogosavac proveo svih 90 minuta na terenu u dresu Ahmata.

Nakon ovog meča, Akron zauzima 13. poziciju na tabeli ruske Premijer lige sa osam sakupljenih bodova.

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