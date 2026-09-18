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Dve godine nakon poslednjeg nastupa na Evropskom prvenstvu 2024. godine i razmirica sa prethodnim selektorom, rekordni reprezentativac i neprikosnovena "desetka" Dušan Tadić zvanično ponovo oblači dres sa državnim grbom.

Fudbaler holandskog NEC-a potvrdio je da se odazvao pozivu novog selektora Veljka Paunovića i da preuzima kapitensku traku "orlova" u Ligi nacija.

S obzirom na to da Srbiju u A diviziji Lige nacija, pored Nemačke i Grčke, očekuju i okršaji sa Holandijom, tamošnji mediji ispratili su odluku igrača sa velikim interesovanjem. U razgovoru za Ziggo Sport, Tadić je objasnio šta ga je navelo na ovu odluku.

1/35 Vidi galeriju Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović

"Jeste, vraćam se u reprezentaciju! Kada sam ranije odlučio da se povučem, zvali su me u nekoliko navrata iz Fudbalskog saveza da se vratim, ali prosto nisam bio spreman za to. Bila je teška situacija i nisam želeo više da igram za reprezentaciju. Tada sam nastupao u Emiratima, pa je i sama udaljenost bila problem zbog dugačkih putovanja. Sada kada sam ponovo u Evropi, odlučio sam da pomognem, a želim i da ponovo uživam na terenu. Igranje za državni tim je uvek nešto posebno", rekao je Dušan Tadić

Sa 111 odigranih mečeva, Tadić je apsolutni rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Srbije. Njegov poslednji susret bio je protiv Danske na Euro 2024, kada je takmičenje obeležio i njegov javni verbalni sukob sa tadašnjim selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem.

Dolaskom Veljka Paunovića započeta je nova era nacionalnog tima, a Tadićevo iskustvo biće od ključnog značaja u zahtevnom rasporedu koji sledi.

Raspored mečeva u Ligi nacija:

24. septembar: Srbija - Grčka

27. septembar: Srbija - Holandija

1. oktobar: Nemačka - Srbija

4. oktobar: Holandija - Srbija

Povratak kapitena sa brojem 10 doneo je talas optimizma među navijače, koji veruju da je Paunović sa Tadićem sklopio dobitnu kombinaciju za povratak u sam vrh evropskog fudbala.

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