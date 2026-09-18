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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće izazove u Ligi nacija.

Veljko Paunović, konferencija za medije 29. maj 2026. Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Na spisku ima dosta iznenađenja, a evo ko će sve biti u sastavu "orlova".

FSS spisak reprezentacije
Foto: Fss

Golmani

Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Napoli

Đorđe PETROVIĆ, Bornmut

Filip STANKOVIĆ, Venecija

Odbrana

Strahinja PAVLOVIĆ, Milan

Strahinja ERAKOVIĆ, Samsunspor

Srđan BABIĆ, Spartak Moskva

Nikola SIMIĆ, Partizan

Kosta NEDELJKOVIĆ, Glazgov Rendžers

Aleksa TERZIĆ, Frozinone

Petar SUKAČEV, Vojvodina

Lazar NIKOLIĆ, Vojvodina

Sredina terena

Aleksandar STANKOVIĆ, Inter

Nemanja MAKSIMOVIĆ, Šabab Al-Ahli

Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Al-Hilal

Saša LUKIĆ, Ipsvič

Nemanja GUDELJ, Hetafe

Vanja DRAGOJEVIĆ, Glazgov Rendžers

Lazar SAMARDŽIĆ, Atalanta

Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK

Filip KOSTIĆ, PSV Ajndhoven

Stefan DŽODIĆ, Almerija

Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda

Dušan TADIĆ, NEC Najmehen

Napad

Dušan VLAHOVIĆ, Bešiktaš

Luka JOVIĆ, AEK

Dejan JOVELJIĆ, Sijetl

Mihajlo CVETKOVIĆ, Anderleht

Jovan MILOŠEVIĆ, Braga

Podsetimo, Srbija će odigrati četiri meča u Ligi nacija - 24. septembra dočekaćemo Grčku, zatim tri dana kasnije na domaćem terenu igramo i protiv Holandije, pa slede gostovanja Nemačkoj (1. oktobar) i Holandiji (4. oktobar).

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