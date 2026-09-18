VELJKO PAUNOVIĆ OBJAVIO SPISAK SRBIJE! Iznenađenje do iznenađenja: Evo ko je sve u sastavu "orlova"
- Veljko Paunović objavio je spisak Srbije za predstojeće izazove u Ligi nacija, uz više iznenađenja u sastavu.
- Na listi su Vanja Milinković-Savić, Dušan Tadić, Sergej Milinković-Savić, Dušan Vlahović i Luka Jović, uz nekoliko novih imena.
- Srbija će igrati četiri meča: protiv Grčke i Holandije kod kuće, pa protiv Nemačke i Holandije u gostima.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće izazove u Ligi nacija.
Na spisku ima dosta iznenađenja, a evo ko će sve biti u sastavu "orlova".
Golmani
Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Napoli
Đorđe PETROVIĆ, Bornmut
Filip STANKOVIĆ, Venecija
Odbrana
Strahinja PAVLOVIĆ, Milan
Strahinja ERAKOVIĆ, Samsunspor
Srđan BABIĆ, Spartak Moskva
Nikola SIMIĆ, Partizan
Kosta NEDELJKOVIĆ, Glazgov Rendžers
Aleksa TERZIĆ, Frozinone
Petar SUKAČEV, Vojvodina
Lazar NIKOLIĆ, Vojvodina
Sredina terena
Aleksandar STANKOVIĆ, Inter
Nemanja MAKSIMOVIĆ, Šabab Al-Ahli
Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Al-Hilal
Saša LUKIĆ, Ipsvič
Nemanja GUDELJ, Hetafe
Vanja DRAGOJEVIĆ, Glazgov Rendžers
Lazar SAMARDŽIĆ, Atalanta
Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK
Filip KOSTIĆ, PSV Ajndhoven
Stefan DŽODIĆ, Almerija
Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda
Dušan TADIĆ, NEC Najmehen
Napad
Dušan VLAHOVIĆ, Bešiktaš
Luka JOVIĆ, AEK
Dejan JOVELJIĆ, Sijetl
Mihajlo CVETKOVIĆ, Anderleht
Jovan MILOŠEVIĆ, Braga
Podsetimo, Srbija će odigrati četiri meča u Ligi nacija - 24. septembra dočekaćemo Grčku, zatim tri dana kasnije na domaćem terenu igramo i protiv Holandije, pa slede gostovanja Nemačkoj (1. oktobar) i Holandiji (4. oktobar).
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