Slušaj vest

Kilijan Mbape prvi put je dao opširan intervju za španske medije i govorio o životu u Madridu, odnosu sa Florentinom Perezom, Žozeu Murinju, Realovim legendama, Zlatnoj lopti i ambicijama sa Kraljevskim klubom.

Kad god Kilijan Embape odluči da otvori dušu, njegove reči privuku ogromnu pažnju. Jedan od najvećih fudbalera današnjice prvi put je dao veliki intervju za španski medij, a za AS je govorio o životu u Madridu, Realu, Florentinu Perezu, saigračima, trenerima, golovima i velikim ambicijama koje ima u dresu „kraljevskog kluba“.

Francuz ne krije da je dolaskom u Madrid dobio upravo ono čemu se nadao. Kako kaže, Real Madrid je klub u kojem fudbaler može da napravi nešto što ostaje zapisano u istoriji.

"Očekivao sam najbolji klub na svetu i ogromno uzbuđenje navijača Reala širom planete. Kada postanete igrač Real Madrida, prelazite na drugi, viši nivo. Mislim da, ako želite da uđete u istoriju fudbala, morate da prođete kroz Real Madrid", poručio je Mbape.

Posebno zanimljivo je što tvrdi da je u Madridu pronašao nešto što mu je ranije nedostajalo – mir. U Francuskoj, kako kaže, nije imao isti osećaj slobode, dok mu je život u Španiji mnogo više prijao čim je rešio pitanje stanovanja i napravio svoj dom.

"Pronašao sam veći mir. U Francuskoj ga imam znatno manje. Želeo sam da upoznam novu kulturu i da se brzo prilagodim španskom načinu života. Veoma mi se dopada život ovde", rekao je Mbape.

Deset godina čekanja na Real

Veliki deo razgovora odnosio se na Florentina Pereza i dug put koji je prethodio Mbapeovom dolasku u Madrid. Francuz je otkrio da njihova komunikacija nije počela nekoliko meseci ili godinu dana pre transfera, već čak deset godina ranije.

Perez mu je, kako tvrdi Mbape, tokom tog perioda konstantno ponavljao da će jednog dana obući dres Reala. I dočekao je taj trenutak.

"Sve vreme smo održavali kontakt, punih deset godina pre mog dolaska. Uvek je pokazivao naklonost i razumevanje u kontekstu svake moje odluke. Stalno mi je govorio da ću jednog dana igrati za Real, i evo me ovde, izuzetno srećnog. On je najbolji predsednik na svetu", rekao je Mbape.

Zanimljivo je da Francuz naglašava kako ga Perez zapravo nije morao posebno ubeđivati. Želja da zaigra za Real postojala je odavno, ali su se, kako kaže, tek u pravom trenutku poklopile sve okolnosti.

A kada je stigao u Madrid, Bernabeu je ispunio ono što je očekivao. Mbape se prisetio i perioda kada je kao fudbaler Pari Sen Žermena dolazio na stadion i gledao radove, dok su ga tadašnji prizori već navodili na razmišljanje da bi jednog dana upravo tu mogao da igra.

"Govorilo se da sam zadivljen, i naravno da jesam bio – to je fantastičan i istorijski stadion", prisetio se Embape.

Murinjo ga posebno oduševio

Tokom karijere radio je sa velikim imenima svetskog fudbala, a sada je posebno izdvojio Žozea Murinja. Mbape je imao priliku da sarađuje sa više vrhunskih trenera i kaže da je od svakog naučio nešto drugačije, ali da je portugalski stručnjak na njega ostavio poseban utisak.

"On je jedna od najinteligentnijih osoba koje sam upoznao u životu. Pravi je lider. Znao sam to i pre njegovog dolaska, ali kada ga viđate svaki dan, shvatite da je to izuzetna osoba i legendarni trener", rekao je Mbape.

Murinjo mu nije postavio broj golova koji mora da postigne tokom sezone, što Mbapeu očigledno odgovara. Francuz kaže da sebi nikada ne postavlja granicu kada je učinak u pitanju, jer bi time, smatra, samo ograničio sopstvene ambicije.

Ipak, golovi su za njega posebna priča. Toliko posebna da mu čak i jedna utakmica bez pogotka teško pada.

"Teško mi pada meč bez gola, ali mi se taj osećaj i dopada. Kada igrač poput mene, koji je navikao stalno da daje golove, ne pogodi mrežu na dve utakmice, svi to primete i pričaju o tome. To u vama probudi neku vrstu besa i onda u naredni meč ulazite sa mnogo više odlučnosti", objasnio je Mbape.

1/14 Vidi galeriju Francuski fudbaler Kilijan Mbape na fudbalskom terenu. Foto: Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pressinphoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Real je važniji od svakoga

Jedna od zanimljivijih tema bila je i priča o odnosima među saigračima. U modernom fudbalu često se govori o tome da ekipa mora da bude grupa prijatelja kako bi osvajala trofeje, ali Mbape smatra da je to mnogo komplikovanije.

Za njega je najvažnije da svi budu ujedinjeni oko jednog cilja – uspeha Reala.

"Najvažniji je Real Madrid. Madrid je važniji od svakog pojedinca, od svakog odnosa i od svake lične ambicije", poručio je Francuz.

Govorio je i o Vinisijusu Žunioru, Džudu Belingemu i ostalim saigračima, naglašavajući da svaki od njih ima potpuno drugačije karakteristike. Posebno je pohvalio mladog Jana Diomandea, za kog smatra da ima kvalitet, ali da mu je potrebno vreme da sazri.

A kada je dobio pitanje koga bi od bivših velikana Reala voleo da vidi ponovo u ekipi, nije morao dugo da razmišlja.

Kristijano Ronaldo, Zinedin Zidan i Ronaldo Nazario.

"Oni su istinske ikone Real Madrida. Dali su mnogo klubu i nastavljaju da izazivaju ogromno oduševljenje kod navijača", rekao je Mbape.

Zlatna lopta? Sve mora da govori na terenu

Mbape se nalazi među igračima koji se pominju u kontekstu Zlatne lopte, ali Francuz ne želi previše da se bavi kalkulacijama. Njegova filozofija je jednostavna - ako želi priznanje, mora da ga zasluži onim što radi na terenu.

"Moj posao se svodi na to da ih ubedim, i to isključivo onim što pokazujem na terenu. Sve polazi od terena. Mogu ja da budem rečit, ali mnogo bolje govorim kad sam na terenu", rekao je.

I upravo je to možda i glavna poruka njegovog razgovora za AS. Mbape je stigao u Madrid sa ogromnim očekivanjima, ali ih se ne plaši. Naprotiv, želi da njegovo ime bude povezano sa najvećim trenucima istorije Reala.

A pred njim su još mnoge velike utakmice i noći na Bernabeu. Za njega je svaka od njih nova prilika da napravi nešto što će se pamtiti.