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Torense, mali portugalski klub sa 109 godina dugom istorijom, prošle godine ispisao je najlepšu stranicu svog postojanja osvajanjem Kupa Portugala protiv velikog Sportinga. A sada je napravio još jedan korak koji će zauvek ostati upisan u klupske knjige – na svom prvom evropskom meču u istoriji, Torense je srušio norveški Lilestrem i pokazao da njegova čudesna bajka još nije završena!

Postoje fudbalske priče na koje prosto ne možete da ostanete ravnodušni.

Dok velikani godinama grade timove vredne milione i sanjaju evropske trofeje, negde sa strane pojavi se klub koji odbija da poštuje pravila velikih i malih. Jedan od takvih primera trenutno stiže iz Portugala, gde Torense nastavlja da pomera granice i piše jednu od najlepših priča evropskog fudbala.

Ovaj drugoligaš je prošle sezone napravio senzaciju o kojoj se dugo pričalo - u finalu Kupa Portugala savladao je veliki Sporting iz Lisabona sa 2:1 posle produžetaka i osvojio najveći trofej u istoriji kluba. Time je izborio i plasman u Ligu Evrope, pa je ekipa koja nije uspela da izbori mesto među najboljima u domaćem prvenstvu dobila priliku da izađe na veliku evropsku scenu.

1/5 Vidi galeriju Osvajač Kupa Portugala - drugoligaš Torense Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia

I tu nije želela da stane.

Od drugoligaša do evropske senzacije

Samo nekoliko dana pre istorijskog trijumfa u Kupu, Torense je doživeo novo razočaranje. U baražu za plasman u elitni rang poražen je od Kasa Pije ukupnim rezultatom 2:0, pa je san o Prvoj ligi morao da sačeka.

Ali fudbal je ponekad čudesan. Dok je Kasa Pia izborila mesto među najboljima u Portugalu, Torense je kao drugoligaš dobio nešto što mnogi prvoligaši mogu samo da sanjaju - evropske utakmice.

A onda je stigao i istorijski debi.

Torense je 17. septembra 2026. godine gostovao Lilestremu u Norveškoj, u svom prvom evropskom meču u 109 godina dugoj istoriji kluba. I umesto da se uplaši velike scene, portugalski autsajder je napravio ono što radi već mesecima – još jednom je šokirao favorita.

Slavio je 2:1 i kući poneo pobedu koja će zauvek ostati upisana u klupske knjige.

Epski trijumf

Alehandro Alfaro doneo je Torenseu prednost u 23. minutu, a Manuel Pozo je početkom drugog poluvremena pogodio za 2:0 i dodatno bacio domaćina u očaj.

Lilestrem je preko Tomasa Olsena uspeo da smanji na 2:1 u 79. minutu, ali više od toga nije mogao. Torense je izdržao završni pritisak, sačuvao prednost i ostvario pobedu koja za ovaj klub ima mnogo veću težinu od obična tri boda.

Za 109 godina postojanja prvi put su izašli na evropsku scenu - i odmah pobedili.

To je ona vrsta priče zbog koje je fudbal toliko poseban. Klub koji je prošle sezone napravio čudo u nacionalnom kupu sada je zakoračio u Evropu i već na prvom koraku pokazao da nije došao samo da bude turista.

A još neverovatnije zvuči kada se pogleda gde se Torense trenutno nalazi u domaćem fudbalu. Posle šest kola druge portugalske lige nalazi se tek na 14. mestu, ali ono što se dešava u Evropi potpuno je druga priča.

Jer Torense više nije samo mali klub koji je jednom priredio senzaciju.

Postao je simbol fudbalske bajke koja još traje.

Od pobede nad Sportingom u finalu Kupa, preko izgubljenog baraža za Prvu ligu, pa sve do istorijskog evropskog debija i trijumfa u Norveškoj – svaki novi korak donosi još neverovatniji nastavak.