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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, saopštio je spisak igrača za predstojeće mečeve u Ligi nacija, na kojem se ponovo nalaze ključni aduti nacionalnog tima. Iako se spekulisalo da pojedine zvezde neće biti pozvane zbog neodazivanja na prethodne akcije, Paunović se očigledno opredelio protiv tako radikalnog poteza.

I pored toga što u veznom redu vlada jaka konkurencija sa zvučnim imenima, selektor je odlučio da pruži priliku i mladim snagama. Novo ime i debitant na spisku za duela protiv Grčke, Holandije i Nemačke jeste Stefan Džodić, trenutni fudbaler Almerije.

Ko je Stefan Džodić?

Stefan Džodić je rođen 2005. godine u Monpeljeu. Nastupao je za sve mlađe selekcije Srbije, u kojima je nosio i kapitensku traku. Nakon početaka u Monpeljeu, od 2025. godine nastupa za španskog drugoligaša Almeriju. Pažnju sportske javnosti privukao je prošle zime kada je Lacio insistirao na njegovom dovođenju, ali je Almerija odbila ponudu od 18.000.000 evra za jednog od svojih najboljih igrača.

1/11 Vidi galeriju Stefan Džodić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Fudbalska dinastija

Stefanov otac, Nenad Džodić, dobro je poznato ime u srpskom i francuskom fudbalu. Ponikao je u mlađim kategorijama Zemuna, gde je igrao i za prvi tim - što je ujedno bio i jedini srpski klub u njegovoj karijeri. Nakon toga prelazi u Francusku, gde je sedam godina nastupao za Monpelje, tri godine za Ažaksio, te još četiri sezone ponovo za Monpelje, gde je i završio profesionalnu karijeru.

Nenad Džodić je sa Monpeljeom osvojio Intertoto kup 1999. godine, a ukupno je zabeležio više od 350 nastupa za ova dva francuska kluba. Bio je član reprezentacije Jugoslavije do 21 godine, kao i selekcije do 23 godine na Mediteranskim igrama, dok je za seniorski nacionalni tim tokom 2002. godine odigrao pet utakmica.

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