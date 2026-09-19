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Utakmicama desetog kola predstojećeg vikenda nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije - Crvena zvezda će dočekati Radnički iz Niša, dok će Vojvodina ugostiti IMT.

Ova runda domaćeg šampionata, pred reprezentativnu pauzu, počinje sutra od 17.00 kada će se sastati Vojvodina i IMT, odnosno Novi Pazar i Zemun.

Ekipa Vojvodine će na svom "Karađorđu" pokušati da nastavi pobednički niz i upiše peti uzastopni trijumf, dok će IMT želeti da prekine niz od dve utakmice bez pobede. Vojvodinahttps://kurir.rs/tag/25970/fk-vojvodina je druga na tabeli sa 21 bodom, odnosno ima četiri manje od Crvene zvezde, dok je IMT četvrti sa 14 bodova.

U istom terminu, od 17.00, trenutno sedmoplasirani Novi Pazar sa 12 bodova ugostiće Zemun koji je poslednji na tabeli Super lige Srbije sa samo dva osvojena boda. ; Dva sata kasnije, fudbaleri Radnika će dočekati Partizan, koji će pred reprezentativnu pauzu pokušati da upiše tek treću pobedu u novoj sezoni. Tim iz Surdulice je peti tim šampionata sa 13 bodova, dok su beogradski crno-beli na pretposlednjem, 13. mestu sa sedam bodova.

Fudbaleri OFK Beograda će sutra, takođe od 19.00, dočekati Radnički 1923. Ekipa iz Kragujevca je trenutno treća na tabeli sa 14 bodova na svom kontu, dok je OFK Beograd deseti sa pet bodova manje.

U nedelju se igraju još tri utakmice, a program od 17.00 otvaraju fudbaleri Mačve i Mladosti. Domaća Mačva u ovaj meč ulazi sa osam bodova i kao 12. na tabeli, dok je tim iz Lučana šesti sa 13 bodova.

Fudbaleri Crvene zvezde će od 19.00 na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Radnički iz Niša sa željom da na pauzu odu neporaženi. Crveno-beli su lideri šampionata sa 25 bodova, dok je tim iz Niša trenutno 11. sa osam osvojenih bodova.

Poslednji meč desetog kola Super lige Srbije igra se u nedelju od 20.00 u Pančevu kada će domaći Železničar odmeriti snage sa Čukaričkim. Oba tima u ovaj duel ulaze sa po 11 osvojenih bodova.

Parovi 10. kola Super lige Srbije:

Subota:

Novi Pazar - Zemun (17.00)

Vojvodina - IMT (17.00)

OFK Beograd - Radnički 1923 (19.00)

Radnik - Partizan (19.00)

Nedelja:

Mačva - Mladost (17.00)

Crvena zvezda - Radnički Niš (19.00)

Železničar - Čukarički (20.00)