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Vinisijus Žunior i Virdžinija Fonseka ponovo su u centru pažnje!

Njihova burna ljubavna priča, koju su tokom prethodne godine pratili raskidi, pomirenja i brojna nagađanja, sada je dobila potpuno novi obrt – par je pokazao prstenje nakon godinu dana veze.

1/12 Vidi galeriju Virdžinija Fonseka Foto: Printskrin/Instagram

Virdžinija je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa zvezdom Real Madrida na kojoj oboje nose prstenje, uz poruku da je posle godinu dana veze "stigao prsten". Brazilski mediji ovaj potez opisuju kao novi nivo njihove veze, dok su pojedini strani mediji već objavili da su njih dvoje vereni.

Vinisijus i Virdžinija Foto: Instagram

A posebno je zanimljivo što je njihova veza do ovog trenutka prošla kroz pravi emotivni rolerkoster.

Raskid, pomirenje, pa novi početak

Njihova romansa postala je javna krajem 2025. godine, a već na samom početku pojavile su se kontroverze i glasine koje su dodatno uzburkale javnost. U maju 2026. Virdžinija je objavila da su se razišli, navodeći da je naučila da ne pristaje na ono što je za nju neprihvatljivo i da je bolje završiti odnos sa poštovanjem nego ostajati u njemu po svaku cenu.

Međutim, priča tu nije završena.

Samo nekoliko meseci kasnije, njih dvoje ponovo su počeli da se pojavljuju zajedno. U julu su fotografisani kako se ljube na otvaranju njenog biznisa u Brazilu, a kasnije su zajedno viđeni i tokom putovanja i na događajima u Madridu.

Od raskida do prstenja

Virdžinija je fotografiju objavila 17. septembra, a vest je odmah privukla ogromnu pažnju u Brazilu i Španiji. Par je poslednjih nedelja sve češće viđan zajedno, uključujući i nedavni dolazak Virdžinije na stadion "Santjago Bernabeu", gde je gledala pobedu Real Madrida.

Zbog svega što se prethodno dešavalo, objava prstenja izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Deo navijača komentarisao je njihov odnos i pokušavao da ga poveže sa Vinisijusovom formom, ali to su reakcije korisnika društvenih mreža, a ne potvrđene činjenice o razlogu njegovih igara.