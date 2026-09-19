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Fudbaler Liverpula Aleksander Isak izjavio je danas da je odluka da pređe u taj klub prošlog leta bila laka.

Švedski napadač stigao je na Enfild iz Njukasla poslednjeg dana prelaznog roka u septembru 2025. godine za britanski rekordan iznos transfera od 125 miliona funti.

"Liverpul je ogroman klub i sve u vezi sa klubom činilo je stvari prilično jasnim. Takođe i ambicija kluba i njihova želja da me dovedu. To je igralo veliku ulogu", rekao je Isak za Bi-Bi-Si (BBC).

Isak se mučio sa postizanjem golova u svojoj prvoj sezoni na Enfildu pre nego što ga je prelom noge odvojio od terena od decembra do aprila.

Ove sezone, ovaj 26-godišnjak je već izjednačio svoj učinak iz prošle sezone od tri gola u Premijer ligi i to nakon samo četiri utakmice.

Na pitanje da li je u nekom trenutku prošle sezone zažalio zbog transfera, Isak je odgovorio da nije.

"Ne, nikada. Nikada ne bih razmišljao na taj način. Prelom noge je bio težak. Svako ko je imao dugu povredu to zna. Ali sa druge strane, kada ste na dobrom mestu i kada se dobro osećate, obično se ne osvrćete nazad jer vam to ne donosi nikakvu korist", rekao je Isak. ; "Zato gledam samo napred i osećam se zaista optimistično i uzbuđeno zbog sezone i onoga što ona može da nam donese", dodao je on. ; Tokom leta, Isak je debitovao za Švedsku na Svetskom prvenstvu. Postigao je jedan gol i zabeležio tri asistencije za tim Grejama Potera pre nego što ih je Francuska eliminisala u šesnaestini finala.

1/6 Vidi galeriju Povreda Aleksandera Isaka Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Igrati za svoju zemlju na Svetskom prvenstvu je san većine ljudi. S obzirom na povrede prošle sezone, Svetsko prvenstvo je došlo u savršenom trenutku. Imao sam period gde sam mogao da igram i uhvatim ritam i formu", rekao je Isak.

Beta