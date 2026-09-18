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Napadač Bajerna i reprezentacije Engleske, Hari Kejn, govorio je u intervjuu za špansku „Marku“ o svojim šansama za osvajanje „Zlatne lopte“, istakavši da rezultati iz prethodne godine u potpunosti govore u prilog njegovoj kandidaturi.

Kejn je prošle sezone sa bavarskim gigantom podigao „tripletu“ u Nemačkoj, dok je u klupskom i reprezentativnom dresu zbirno postigao čak 73 gola na 65 mečeva. Efikasniji od njega u jednoj takmičarskoj godini bio je jedino Lionel Mesi, koji je u sezoni 2011/12. postigao nedostižna 82 pogotka na 69 utakmica.

„Komplikovano je to. Nikada nisam voleo da previše pričam o sebi. Sve što bih rekao jeste da je prošla sezona bila neverovatna, i za mene lično i za ceo tim. Ubedljivo najbolja sezona u mom životu. Ta 73 gola, drugi najbolji učinak u istoriji fudbala, govore sami za sebe“, poručio je Kejn.

Engleski golgeter naglašava da je izuzetno ponosan na ostvareno, ali je svestan procesa izbora.

„Ekstremno sam ponosan i mogu samo da zahvalim saigračima i svima drugima koji su mi pomogli da to uradim. Ali Zlatna lopta nije u mojim rukama. Zavisi od ljudi koji glasaju. Što se mene tiče, prošla sezona je već prošlost. Sada sam koncentrisan na novu sezonu i jedva čekam da vidim koliko mogu“, dodao je on.

1/7 Vidi galeriju Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Fizički i psihički se osećam najbolje u karijeri“

Sjajni napadač veruje da mu je prelazak u Minhen i igra uz vrhunske saigrače omogućila da dodatno unapredi svoj uticaj na terenu.

„Fudbal je nekad stvar tajminga. To što sam u Bajernu, sa sjajnim timom oko sebe, dozvoljava mi da postižem mnogo golova i učestvujem u igri, u pasovima, odbrani, svemu onome u čemu uživam u želji da pomognem timu. Iskreno, fizički i psihički se osećam bolje nego ikada. I moram to da iskoristim, jer ništa nije večno.“

Iako godinama spada u sam vrh svetskog fudbala, strast prema golovima ne jenjava.

„Nikada se nisam umorio. Postići gol je najbolji mogući osećaj. Neverovatna doza adrenalina i ogromno osećanje olakšanja. Već sada znam da je to osećanje koje će mi nedostajati kada prestanem da igram“, priznao je Kejn.

Predstojeća dodela „Zlatne lopte“ održaće se u Londonu, njegovom rodnom gradu, što su mnogi proglasili simboličnim znakom.

„Mnogi su mi to pomenuli. Možda je dobar znak to što se ove godine uručuje u mom rodnom gradu. Jeste čudan osećaj, videćemo šta će se desiti.“

1/9 Vidi galeriju Hari Kejn Bajern Foto: RONALD WITTEK/EPA, ANNA SZILAGYI/EPA

Trka za novu Zlatnu kopačku i trka sa istorijom

Englez u svojoj kolekciji već ima dve „Zlatne kopačke“ namenjene najboljem strelcu Evrope, a novu sezonu otvorio je u jakom ritmu – sa šest golova na četiri utakmice. Ukoliko ponovo osvoji ovo priznanje, prići će samom vrhu istorijske liste na kojoj su ispred njega samo Mesi (šest) i Kristijano Ronaldo (četiri).

„Mesi i Ronaldo su dominirali fudbalom čitavu jednu generaciju. Oni su dvojica najboljih u istoriji. Samo pominjanje mog imena u toj konverzaciji je nešto posebno“, naglasio je Kejn i dodao:

„Od mene se, kao napadača, golovi očekuju. Zlatna kopačka nije moj jedini cilj, ali naravno da znam da bi njeno eventualno osvajanje značilo i da sam pomogao timu. To me motiviše. Svaki put kada sam je osvojio, želeo sam još jednu, pa još jednu. Ni sada nije drugačije.“

Reči hvale za Lea Mesija i gest posle Mundijala

Kejn se prisetio i meča protiv Argentine na Svetskom prvenstvu, gde je Mesi sa svojom selekcijom eliminisao Englesku u polufinalu.

„Težak dan za mene, težak način da budeš eliminisan. Ali imam toliko poštovanja prema Mesiju. Gledao sam ga kako raste kao fudbaler. On je neverovatan igrač, a kako mi kažu oni koji ga poznaju, i neverovatna osoba. Sreo sam ga samo nekoliko puta, ali deluje kao skroman čovek. Uvek mu je tim ispred njega. Mislim da je zato i Argentina bila toliko uspešna.“

Otkrio je i šta se dešavalo odmah nakon završetka tog okršaja:

„To nije bio naš Mundijal, ali to jeste poenta Mundijala: da se najbolji igrači sudare na velikoj sceni. Uvek će neko biti poražen. Ali moraš da digneš glavu i pokažeš poštovanje rivalu. To je važno. Posebno prema Leu, s obzirom na to koliko je dugo neverovatan.“

Značaj Žozea Murinja za karijeru

Poseban deo razgovora bio je posvećen Žozeu Murinju, sa kojim je sarađivao u Totenhemu.

„Obožavam Žozea. Imali smo sjajan odnos, mada se nije završilo kako smo želeli jer nas Žoze nije vodio u finalu Liga kupa. Ali imao sam sjajan odnos sa njim i igrao neke od najboljih utakmica. Osvojio sam Zlatnu kopačku, a u istoj sezoni imao i najviše asistencija“, prisetio se Kejn i dopunio:

„Dao mi je mnogo slobode da budem ono što jesam. Da igram slobodno, da se spuštam duboko po loptu. On razume sve detalje igre, sa loptom ili bez nje. Veliko poštovanje za njega.“

Okršaj sa Španijom i pogledu ka EURO 2028

Na kraju, kapiten Engleske najavio je predstojeći duel u Ligi nacija protiv reprezentacije Španije.

„Teško je. Španija je evropski i svetski šampion. Bili smo im veoma blizu u ove dve godine, ali oni su otišli do kraja, mi nismo. Mnogo ih poštujemo. Ali to je prilika da i mi krenemo dobro.“

Kejn smatra da bi trofej u Ligi nacija bio idealan zamajac za šampionat Evrope 2028. godine, gde će upravo Engleska biti domaćin.

„Španija je osvojila Ligu nacija pre nekoliko godina i to im je pomoglo da dođu do nivoa na kojem su danas. Mi u Engleskoj treba da se pogledamo u ogledalo. Dugo nemamo trofej, možda sada možemo da ga uzmemo u Ligi nacija. To bi nam pomoglo pred EURO 2028, na domaćem terenu“, zaključio je Kejn.

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