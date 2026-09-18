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Veljko Paunović objavio je spisak reprezentacije za predstojeće izazove u Ligi nacija, a ime koje upada u oči je povratnik, Dušan Tadić.

Na konferenciji za medije Paunović je govorio o Tadiću i poslao je moćnu poruku koja odzvanja Srbijom.

1/35 Vidi galeriju Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović

- Smatram da on može da bude simbol zaceljenja naše reprezentacije, da možemo da njihovim iskustvom i svim što predstavlja da mnogo dobijemo. Jedna totalno pozitivna priča. Ovo je pravi momenat. Došli smo da pravog momenata kada smo razgovarali i došli do cilja - rekao je Paunović.

Da li će Dušan Tadić biti deo reprezentacije do Lige nacija ili do daljeg?

- Za ceo ciklus, do Evropskog prvenstva, on planira da igra još dugo. Cilj nam je da budemo do kraja ciklusa - zaključio je Veljko Paunović.

1/5 Vidi galeriju Veljko Paunović konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ko je sve na spisku Srbije?

Golmani

Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Napoli

Đorđe PETROVIĆ, Bornmut

Filip STANKOVIĆ, Venecija

Odbrana

Strahinja PAVLOVIĆ, Milan

Strahinja ERAKOVIĆ, Samsunspor

Srđan BABIĆ, Spartak Moskva

Nikola SIMIĆ, Partizan

Kosta NEDELJKOVIĆ, Glazgov Rendžers

Aleksa TERZIĆ, Frozinone

Petar SUKAČEV, Vojvodina

Lazar NIKOLIĆ, Vojvodina

Sredina terena

Aleksandar STANKOVIĆ, Inter

Nemanja MAKSIMOVIĆ, Šabab Al-Ahli

Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Al-Hilal

Saša LUKIĆ, Ipsvič

Nemanja GUDELJ, Hetafe

Vanja DRAGOJEVIĆ, Glazgov Rendžers

Lazar SAMARDŽIĆ, Atalanta

Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK

Filip KOSTIĆ, PSV Ajndhoven

Stefan DŽODIĆ, Almerija

Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda

Dušan TADIĆ, NEC Najmehen

Napad

Dušan VLAHOVIĆ, Bešiktaš

Luka JOVIĆ, AEK

Dejan JOVELJIĆ, Sijetl

Mihajlo CVETKOVIĆ, Anderleht

Jovan MILOŠEVIĆ, Braga

Šta čeka "orlove"?

Srbija će odigrati četiri meča u Ligi nacija - 24. septembra dočekaćemo Grčku, zatim tri dana kasnije na domaćem terenu igramo i protiv Holandije, pa slede gostovanja Nemačkoj (1. oktobar) i Holandiji (4. oktobar).

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