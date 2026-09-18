"SMATRAM DA ON..." Veljko Paunović OTVORIO DUŠU zbog Dušana Tadića: Poruka koju je poslao ODZVANJA Srbijom!
- Veljko Paunović objavio je spisak Srbije za Ligu nacija, a na njemu je i povratnik Dušan Tadić.
- Selektor je poručio da Tadić može da bude simbol zaceljenja reprezentacije i da njegovo iskustvo može mnogo da donese.
- Srbija će igrati četiri meča: protiv Grčke i Holandije kod kuće, pa protiv Nemačke i Holandije u gostima.
Veljko Paunović objavio je spisak reprezentacije za predstojeće izazove u Ligi nacija, a ime koje upada u oči je povratnik, Dušan Tadić.
Na konferenciji za medije Paunović je govorio o Tadiću i poslao je moćnu poruku koja odzvanja Srbijom.
- Smatram da on može da bude simbol zaceljenja naše reprezentacije, da možemo da njihovim iskustvom i svim što predstavlja da mnogo dobijemo. Jedna totalno pozitivna priča. Ovo je pravi momenat. Došli smo da pravog momenata kada smo razgovarali i došli do cilja - rekao je Paunović.
Da li će Dušan Tadić biti deo reprezentacije do Lige nacija ili do daljeg?
- Za ceo ciklus, do Evropskog prvenstva, on planira da igra još dugo. Cilj nam je da budemo do kraja ciklusa - zaključio je Veljko Paunović.
Ko je sve na spisku Srbije?
Golmani
Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Napoli
Đorđe PETROVIĆ, Bornmut
Filip STANKOVIĆ, Venecija
Odbrana
Strahinja PAVLOVIĆ, Milan
Strahinja ERAKOVIĆ, Samsunspor
Srđan BABIĆ, Spartak Moskva
Nikola SIMIĆ, Partizan
Kosta NEDELJKOVIĆ, Glazgov Rendžers
Aleksa TERZIĆ, Frozinone
Petar SUKAČEV, Vojvodina
Lazar NIKOLIĆ, Vojvodina
Sredina terena
Aleksandar STANKOVIĆ, Inter
Nemanja MAKSIMOVIĆ, Šabab Al-Ahli
Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Al-Hilal
Saša LUKIĆ, Ipsvič
Nemanja GUDELJ, Hetafe
Vanja DRAGOJEVIĆ, Glazgov Rendžers
Lazar SAMARDŽIĆ, Atalanta
Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK
Filip KOSTIĆ, PSV Ajndhoven
Stefan DŽODIĆ, Almerija
Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda
Dušan TADIĆ, NEC Najmehen
Napad
Dušan VLAHOVIĆ, Bešiktaš
Luka JOVIĆ, AEK
Dejan JOVELJIĆ, Sijetl
Mihajlo CVETKOVIĆ, Anderleht
Jovan MILOŠEVIĆ, Braga
Šta čeka "orlove"?
Srbija će odigrati četiri meča u Ligi nacija - 24. septembra dočekaćemo Grčku, zatim tri dana kasnije na domaćem terenu igramo i protiv Holandije, pa slede gostovanja Nemačkoj (1. oktobar) i Holandiji (4. oktobar).
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