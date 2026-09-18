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Veljko Paunović objavio je spisak reprezentacije za predstojeće izazove u Ligi nacija, a posle toga održao je i konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktuelnim temama.

Otkrio je tom prilikom Paunović i da je posle junskih prijateljskih mečeva u kojima se nije odazvao veliki broj igrača podneo ostavku na mesto selektora...

- Tačno je da sam ponudio ostavku, jer osećao sam odgovornost zbog negativno okupljanja, tačnije odziva. Obnovio sam veru u sve ovo što radimo, prošlo je neko vreme. Neću ni svoje vreme, ni nekome drugom da trošim vreme. Hoću u Ligi nacija da vidim takmičarsku i jaku reprezentaciju. Da li možemo to da vratimo? Da igramo kao tim, da se borimo, da igramo dobar fudbal? Da ne odustanemo, da ne položimo oružje? Ako to ne budem video, nemam šta da tražim ovde. Sve ovo služi da nas pokrene. Tako sam razmišljao u junu i ponudio ostavku - rekao je Paunović.

Veljko Paunović konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ko je sve na spisku Srbije za mečeve Lige nacija?

Golmani
Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Napoli

Đorđe PETROVIĆ, Bornmut

Filip STANKOVIĆ, Venecija

Odbrana
Strahinja PAVLOVIĆ, Milan

Strahinja ERAKOVIĆ, Samsunspor

Srđan BABIĆ, Spartak Moskva

Nikola SIMIĆ, Partizan

Kosta NEDELJKOVIĆ, Glazgov Rendžers

Aleksa TERZIĆ, Frozinone

Petar SUKAČEV, Vojvodina

Lazar NIKOLIĆ, Vojvodina

Sredina terena
Aleksandar STANKOVIĆ, Inter

Nemanja MAKSIMOVIĆ, Šabab Al-Ahli

Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Al-Hilal

Saša LUKIĆ, Ipsvič

Nemanja GUDELJ, Hetafe

Vanja DRAGOJEVIĆ, Glazgov Rendžers

Lazar SAMARDŽIĆ, Atalanta

Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK

Filip KOSTIĆ, PSV Ajndhoven

Stefan DŽODIĆ, Almerija

Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda

Dušan TADIĆ, NEC Najmehen

Napad
Dušan VLAHOVIĆ, Bešiktaš

Luka JOVIĆ, AEK

Dejan JOVELJIĆ, Sijetl

Mihajlo CVETKOVIĆ, Anderleht

Jovan MILOŠEVIĆ, Braga

Šta čeka "orlove"?

Srbija će odigrati četiri meča u Ligi nacija - 24. septembra dočekaćemo Grčku, zatim tri dana kasnije na domaćem terenu igramo i protiv Holandije, pa slede gostovanja Nemačkoj (1. oktobar) i Holandiji (4. oktobar).

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