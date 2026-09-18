- Tačno je da sam ponudio ostavku, jer osećao sam odgovornost zbog negativno okupljanja, tačnije odziva. Obnovio sam veru u sve ovo što radimo, prošlo je neko vreme. Neću ni svoje vreme, ni nekome drugom da trošim vreme. Hoću u Ligi nacija da vidim takmičarsku i jaku reprezentaciju. Da li možemo to da vratimo? Da igramo kao tim, da se borimo, da igramo dobar fudbal? Da ne odustanemo, da ne položimo oružje? Ako to ne budem video, nemam šta da tražim ovde. Sve ovo služi da nas pokrene. Tako sam razmišljao u junu i ponudio ostavku - rekao je Paunović.