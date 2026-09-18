"TAČNO JE DA SAM PODNEO OSTAVKU" Veljko Paunović otkrio istinu koja će uzburkati Srbiju: Neću ničije vreme da trošim!
- Veljko Paunović potvrdio je da je posle junskih prijateljskih mečeva ponudio ostavku zbog slabog odziva igrača.
- Objavio je spisak za Ligu nacija, na kojem su i Vanja Milinković-Savić, Dušan Vlahović i Dušan Tadić.
- Srbija u septembru i oktobru igra četiri meča: protiv Grčke, Holandije i Nemačke.
Veljko Paunović objavio je spisak reprezentacije za predstojeće izazove u Ligi nacija, a posle toga održao je i konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktuelnim temama.
Otkrio je tom prilikom Paunović i da je posle junskih prijateljskih mečeva u kojima se nije odazvao veliki broj igrača podneo ostavku na mesto selektora...
- Tačno je da sam ponudio ostavku, jer osećao sam odgovornost zbog negativno okupljanja, tačnije odziva. Obnovio sam veru u sve ovo što radimo, prošlo je neko vreme. Neću ni svoje vreme, ni nekome drugom da trošim vreme. Hoću u Ligi nacija da vidim takmičarsku i jaku reprezentaciju. Da li možemo to da vratimo? Da igramo kao tim, da se borimo, da igramo dobar fudbal? Da ne odustanemo, da ne položimo oružje? Ako to ne budem video, nemam šta da tražim ovde. Sve ovo služi da nas pokrene. Tako sam razmišljao u junu i ponudio ostavku - rekao je Paunović.
Ko je sve na spisku Srbije za mečeve Lige nacija?
Golmani
Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Napoli
Đorđe PETROVIĆ, Bornmut
Filip STANKOVIĆ, Venecija
Odbrana
Strahinja PAVLOVIĆ, Milan
Strahinja ERAKOVIĆ, Samsunspor
Srđan BABIĆ, Spartak Moskva
Nikola SIMIĆ, Partizan
Kosta NEDELJKOVIĆ, Glazgov Rendžers
Aleksa TERZIĆ, Frozinone
Petar SUKAČEV, Vojvodina
Lazar NIKOLIĆ, Vojvodina
Sredina terena
Aleksandar STANKOVIĆ, Inter
Nemanja MAKSIMOVIĆ, Šabab Al-Ahli
Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Al-Hilal
Saša LUKIĆ, Ipsvič
Nemanja GUDELJ, Hetafe
Vanja DRAGOJEVIĆ, Glazgov Rendžers
Lazar SAMARDŽIĆ, Atalanta
Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK
Filip KOSTIĆ, PSV Ajndhoven
Stefan DŽODIĆ, Almerija
Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda
Dušan TADIĆ, NEC Najmehen
Napad
Dušan VLAHOVIĆ, Bešiktaš
Luka JOVIĆ, AEK
Dejan JOVELJIĆ, Sijetl
Mihajlo CVETKOVIĆ, Anderleht
Jovan MILOŠEVIĆ, Braga
Šta čeka "orlove"?
Srbija će odigrati četiri meča u Ligi nacija - 24. septembra dočekaćemo Grčku, zatim tri dana kasnije na domaćem terenu igramo i protiv Holandije, pa slede gostovanja Nemačkoj (1. oktobar) i Holandiji (4. oktobar).
BONUS VIDEO: