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Veljko Paunović objavio je spisak reprezentacije za predstojeće izazove u Ligi nacija, a posle toga održao je i konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktuelnim temama.

Jedno pitanje se odnosilo i na spisak reprezentacije Nemačke gde je Jirgen Klop objavio dva paralelna spiska - jedan za mečeve protiv Holandije u gostima i Grčke kući, a drugi za susrete protiv Grčke u gostima i Srbije kući gde je pozvao 45 fudbalera.

Paunović smatra da je ovaj potez Klopa genijalan.

- To je genijalno, mi bismo isto voleli da imamo takav fond igrača. Sviđa mi se ta otvorenost samih klubova, javnost se susreće sa tim sada. To je genijalno. Što se njega tiče, ako mi dođemo kao novi selektori, gde stvari moraju da se menjaju, a radimo isto kao do tada, onda zašto smo došli. Ako ne postoje promene i eksperimenti, ako nam to momenat dozvoljava, treba biti otvoren. Krajnji sud donosi zaključke. Format zahteva resurse, za velike reprezentacije i zemlje i već duži period istoriju rezultata, možda je lakše. Za nas je izazov i nosićemo kako budemo prolazili kroz fazu - rekao je Paunović.

Veljko Paunović konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ko je sve na spisku Srbije za mečeve Lige nacija?

Golmani
Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Napoli

Đorđe PETROVIĆ, Bornmut

Filip STANKOVIĆ, Venecija

Odbrana
Strahinja PAVLOVIĆ, Milan

Strahinja ERAKOVIĆ, Samsunspor

Srđan BABIĆ, Spartak Moskva

Nikola SIMIĆ, Partizan

Kosta NEDELJKOVIĆ, Glazgov Rendžers

Aleksa TERZIĆ, Frozinone

Petar SUKAČEV, Vojvodina

Lazar NIKOLIĆ, Vojvodina

Sredina terena
Aleksandar STANKOVIĆ, Inter

Nemanja MAKSIMOVIĆ, Šabab Al-Ahli

Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Al-Hilal

Saša LUKIĆ, Ipsvič

Nemanja GUDELJ, Hetafe

Vanja DRAGOJEVIĆ, Glazgov Rendžers

Lazar SAMARDŽIĆ, Atalanta

Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK

Filip KOSTIĆ, PSV Ajndhoven

Stefan DŽODIĆ, Almerija

Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda

Dušan TADIĆ, NEC Najmehen

Napad
Dušan VLAHOVIĆ, Bešiktaš

Luka JOVIĆ, AEK

Dejan JOVELJIĆ, Sijetl

Mihajlo CVETKOVIĆ, Anderleht

Jovan MILOŠEVIĆ, Braga

Šta čeka "orlove"?

Srbija će odigrati četiri meča u Ligi nacija - 24. septembra dočekaćemo Grčku, zatim tri dana kasnije na domaćem terenu igramo i protiv Holandije, pa slede gostovanja Nemačkoj (1. oktobar) i Holandiji (4. oktobar).

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