"SMATRAM DA JE TAJ POTEZ GENIJALAN" Veljko Paunović sipao hvalospeve na račun Jirgena Klopa: Mi bismo isto voleli...
- Veljko Paunović ocenio je kao genijalan potez Jirgena Klopa da objavi dva paralelna spiska za mečeve Nemačke u Ligi nacija.
- Poručio je da bi i Srbija volela takav fond igrača i više otvorenosti, uz napomenu da su promene i eksperimenti važni kada to okolnosti dozvoljavaju.
Veljko Paunović objavio je spisak reprezentacije za predstojeće izazove u Ligi nacija, a posle toga održao je i konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktuelnim temama.
Jedno pitanje se odnosilo i na spisak reprezentacije Nemačke gde je Jirgen Klop objavio dva paralelna spiska - jedan za mečeve protiv Holandije u gostima i Grčke kući, a drugi za susrete protiv Grčke u gostima i Srbije kući gde je pozvao 45 fudbalera.
Paunović smatra da je ovaj potez Klopa genijalan.
- To je genijalno, mi bismo isto voleli da imamo takav fond igrača. Sviđa mi se ta otvorenost samih klubova, javnost se susreće sa tim sada. To je genijalno. Što se njega tiče, ako mi dođemo kao novi selektori, gde stvari moraju da se menjaju, a radimo isto kao do tada, onda zašto smo došli. Ako ne postoje promene i eksperimenti, ako nam to momenat dozvoljava, treba biti otvoren. Krajnji sud donosi zaključke. Format zahteva resurse, za velike reprezentacije i zemlje i već duži period istoriju rezultata, možda je lakše. Za nas je izazov i nosićemo kako budemo prolazili kroz fazu - rekao je Paunović.
Ko je sve na spisku Srbije za mečeve Lige nacija?
Golmani
Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Napoli
Đorđe PETROVIĆ, Bornmut
Filip STANKOVIĆ, Venecija
Odbrana
Strahinja PAVLOVIĆ, Milan
Strahinja ERAKOVIĆ, Samsunspor
Srđan BABIĆ, Spartak Moskva
Nikola SIMIĆ, Partizan
Kosta NEDELJKOVIĆ, Glazgov Rendžers
Aleksa TERZIĆ, Frozinone
Petar SUKAČEV, Vojvodina
Lazar NIKOLIĆ, Vojvodina
Sredina terena
Aleksandar STANKOVIĆ, Inter
Nemanja MAKSIMOVIĆ, Šabab Al-Ahli
Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Al-Hilal
Saša LUKIĆ, Ipsvič
Nemanja GUDELJ, Hetafe
Vanja DRAGOJEVIĆ, Glazgov Rendžers
Lazar SAMARDŽIĆ, Atalanta
Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK
Filip KOSTIĆ, PSV Ajndhoven
Stefan DŽODIĆ, Almerija
Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda
Dušan TADIĆ, NEC Najmehen
Napad
Dušan VLAHOVIĆ, Bešiktaš
Luka JOVIĆ, AEK
Dejan JOVELJIĆ, Sijetl
Mihajlo CVETKOVIĆ, Anderleht
Jovan MILOŠEVIĆ, Braga
Šta čeka "orlove"?
Srbija će odigrati četiri meča u Ligi nacija - 24. septembra dočekaćemo Grčku, zatim tri dana kasnije na domaćem terenu igramo i protiv Holandije, pa slede gostovanja Nemačkoj (1. oktobar) i Holandiji (4. oktobar).
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