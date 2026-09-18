- To je genijalno, mi bismo isto voleli da imamo takav fond igrača. Sviđa mi se ta otvorenost samih klubova, javnost se susreće sa tim sada. To je genijalno. Što se njega tiče, ako mi dođemo kao novi selektori, gde stvari moraju da se menjaju, a radimo isto kao do tada, onda zašto smo došli. Ako ne postoje promene i eksperimenti, ako nam to momenat dozvoljava, treba biti otvoren. Krajnji sud donosi zaključke. Format zahteva resurse, za velike reprezentacije i zemlje i već duži period istoriju rezultata, možda je lakše. Za nas je izazov i nosićemo kako budemo prolazili kroz fazu - rekao je Paunović.