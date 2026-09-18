Slušaj vest

Beograd će 21. i 22. septembra biti mesto okupljanja brojnih fudbalskih stručnjaka iz Srbije, regiona i Evrope. Ovaj prestižni događaj gostiće drugo izdanje Adria Football Foruma, koji će tokom dva dana otvoriti niz tema važnih za savremeni fudbal – od razvoja klubova, trenera i igrača, preko transferne politike i skautinga, do analitike i primene novih tehnologija.

U fokusu će posebno biti Marko Nikolić, koji u srpsku prestonicu dolazi posle izuzetno uspešne sezone sa AEK-om i osvajanja duple krune. Jedan od najuspešnijih srpskih trenera svoje generacije govoriće o liderstvu, pritisku, identitetu ekipe, ali i načinu na koji se gradi tim sposoban da se bori za i osvaja trofeje.

Među gostima biće i Damir Skomina, nekadašnji jedan od najpoznatijih evropskih sudija, koji će iz svog bogatog iskustva sa najvećih fudbalskih utakmica govoriti o donošenju odluka, odgovornosti i liderstvu.

Srpski fudbal predstavljaće i Radomir Koković, trener Železničara iz Pančeva, kao i Milan Rastavac, UEFA PRO trener sa bogatim međunarodnim iskustvom. Njihovo učešće donosi i pogled iz ugla ljudi koji svakodnevno rade u domaćem fudbalu i suočavaju se sa izazovima razvoja ekipe i igrača.

Posebnu pažnju privlači i dolazak stručnjaka iz velikih evropskih fudbalskih sistema. Rikardo Pecini, poznat po radu u oblasti skautinga, regrutacije i razvoja talenata, govoriće o transferima i kadrovskoj strategiji, dok će Karlo Kudićini iz Čelsija predstaviti iskustva iz jednog od najorganizovanijih evropskih klubskih sistema.

Program će obuhvatiti i teme razvoja mladih igrača i akademija, performansa, analitike, tehnologije i veštačke inteligencije, kao i novih modela rada u fudbalskim klubovima. Poseban prostor biće posvećen i ženskom fudbalu i razvoju fudbalskih sistema.

Upravo raznovrsnost tema i učesnika trebalo bi da bude jedna od centralnih karakteristika ovogodišnjeg foruma. Na jednom mestu naći će se treneri, skauti, analitičari, ljudi iz upravljačkih struktura klubova i stručnjaci iz različitih oblasti fudbalske industrije, sa ciljem da razmene iskustva i otvore pitanja koja sve više oblikuju moderni fudbal.

Kompletan program i satnica Adria Football Foruma 2026 već su objavljeni, a tokom dva dana u Beogradu govoriće se o liderstvu, transfernoj strategiji, trenerskom zanatu, razvoju talenata, analitici, tehnologiji, ženskom fudbalu i načinima na koje klubovi mogu da grade održive i konkurentne fudbalske sisteme.