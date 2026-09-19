Susret je na programu u subotu od 19 časova...
Fudbal
CRNO-BELI TRAŽE IZLAZ IZ KRIZE NA NEUGODNOM GOSTOVANJU U SURDULICI: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Radnik - Partizan!
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Fudbaleri Partizana u subotu od 19 časova gostuju Radniku u Surdulici i traže pobedu i izlaz iz krize na veoma neugodnom gostovanju.
Radnik Surdulica - FK Partizan (22. kolo Super lige Srbije) Foto: Starsport
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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