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Mlada (U-21) reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo 2027. koje će igrati na domaćem terenu. U sklopu pomenutih priprema, izabranici selektora Zorana Mirkovića odmeriće snage po dva puta sa selekcijama U-23 Iraka i U-21 Rusije.

Orlići se okupljaju u ponedeljak, 21. septembra, u Novom Sadu, gde će boraviti do 28. septembra i odmeriti snage u dva navrata sa selekcijom U-23 Iraka – 25. i 28. septembra. Potom će pripreme nastaviti u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde će odigrati dva meča sa Rusijom – 2. i 5. oktobra.

Sve predstojeće utakmice mlade reprezentacije Srbije možete pratiti direktno na kanalima TV Arena Sport.

Selektor Zoran Mirković za predstojeće utakmice mlade reprezentacije Srbije pozvao je 26 igrača.

SPISAK IGRAČA

GOLMANI: Viktor Džodić (Monpelje), Luka Lijeskić (Radnički Kragujevac), Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet), Bogdan Matijašević (Novi Pazar);

ODBRANA: Uroš Tegeltija (Železničar Pančevo), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Stefan Leković (Estrela Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Aleksej Vukićević (OFK Beograd Mozzart Bet), Petar Petrović (Šturm Grac), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Viktor Radojević (Montreal);

VEZNI RED: Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Vasilije Novičić (IMT), Janko Jevremović (Železničar Pančevo), Ognjen Ugrešić (PAOK), Uroš Miladinović (Čukarički), Milan Aleksić (Partizan), Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo), Lazar Jovanović (Udineze), Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina);

NAPAD: Vanja Vlahović (Mantova), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Marko Lazetić (Noa).

01:43 Veljko Paunović zaplakao u prenosu Izvor: TV Arena sport