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Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je pred utakmicu 10. kola Superlige Srbije da je beogradski klub u teškoj situaciji, istakavši da je njegova ekipa vredno radila i da veruje da može da krene u seriju pobeda.

Fudbaleri Partizana gostovaće sutra od 19 časova Radniku u Surdulici.

"Nezgodno gostovanje za nas, tako je bilo prethodnih godina u Surdulici. Radnik je izuzetno domaćinska ekipa, agresivna, ima podršku sa tribina. Ne očekuje nas nimalo lak zadatak. Dva puta sam odgledao njihovu utakmicu protiv Crvene zvezde. Igraju sa mnogo duela i dugih lopti. Ukoliko budemo ponavljali agresivnost bićemo bliži pobedi", rekao je Ilić na konferenciji za novinare.

1/6 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

On je naveo da Partizan mora da odigra dobru utakmicu i pobedi Radnik kako bi popravio poziciju na tabeli.

"Partizan je u nikad goroj situaciji u svojoj istoriji, znamo koji je na tabeli. To što moramo da pobedimo, može da ima kotraefekat, ali i da bude dobra stvar. Nije lako, izgubili smo derbi i od Vojvodine, to je rezultatski katastrofalno. Svima nam je teško. Kao šef stručnog štaba svestan sam situacije, dobro smo radili na treninzima. Imam optimizam, nadam se da će to sutra sprovesti u delo", izjavio je trener Partizana.

Ilić je istakao da je njegova ekipa primala golove nakon što nije uspela da realizuje ozbiljne šanse.

"Igrači moraju da igraju jednostavnije, da ne budu sebični. Već duže vreme nam se dešava da nas protivnik kažnjava posle propuštenih šansi. Radimo dosta na treninzima, pokazujemo igračima analizu. Svesni smo da bi nam prva iskorišćena šansa značila na psihološkom planu", poručio je Ilić.

Trener Partizana je dodao da očekuje da će navijači u velikom broju pružiti podršku njegovom timu.

"Hvala na podršci igračima i meni, ukoliko su rezultati ovakvi, tom strpljenju će doći kraj. Zato radimo sve jače i više, želimo da im se odužimo. Od sutra moramo da krenemo sa serijom pobeda, situacija na tabeli nam ne dozvoljava da razmišljamo drugačije. Sreća se zaslužuje, nadam se da ćemo preokrenuti situaciju u našu korist", rekao je Ilić.

Partizan se nalazi na pretposlednjem, 13. mestu na tabeli SLS sa sedam bodova i utakmicom manje, dok je Radnik na petoj poziciji sa 13 bodova.