OVO JE TEMELJ! Sadašnjost srpskog fudbala upitna, ali budućnost - svetla! Pet ključni stvari koje više nisu iste: Velika analiza Kurira
- FSS je pokrenuo novi sistem razvoja talenata, uz jasniju metodologiju rada, reformu takmičenja i bolju saradnju sa klubovima. Rezultati mlađih selekcija već su vidljivi, uz plasmane na EP i SP.
- Ključna ideja je da se talenat razvija kroz lanac klub - trener - regionalni centar - FSS - reprezentacija, kako bi se smanjila zavisnost od slučajnosti. Pravi test biće koliko će današnji kadeti i pioniri biti spremni za seniorski fudbal.
Mundijal za kadete, Evropsko prvenstvo za omladince, sve veća baza igrača, novi model razvoja i identifikacije talenata, reforma takmičenja, intenzivirana saradnja sa klubovima... Da, imamo pomak. Vidljiv. Nije samo na rečima nego i delima.
Iza rezultata mlađih selekcija FSS poslednjih meseci krije se mnogo veća priča - pokušaj da se napravi sistem u kojem talenat neće zavisiti od slučajnosti. U centru tog procesa je direktor za strategiju i razvoj FSS Ranko Stojić zajedno sa saradnicima i kompletnim stručnim aparatom Saveza.
U srpskom fudbalu nikada nije bio problem pronaći talentovanog dečaka. Problem je bio kako ga pravilno razvijati, kako mu obezbediti utakmice, kvalitetnog trenera i pravi put od mlađih kategorija do seniorskog fudbala.
Upravo zbog toga poslednji period u radu Fudbalskog saveza Srbije ne bi trebalo posmatrati samo kroz rezultate reprezentativnih selekcija. Rezultati su, naravno, najvidljiviji deo priče, ali iza njih se paralelno radi na promeni čitavog sistema. A rezultati su počeli da stižu.
Kurir je u želji da maksimalno podrži budućnost srpskog fudbala organizovao veliku konferenciju baš na tu temu. Došli su svi klubovi Superlige, Prve lige, visoke zvanice iz UEFA i FIFA zadužene za razvoj fudbala... Izvučeno je dosta zaključaka i poslat veliki broj poruka, a ako bismo morali sve da stavimo u jednu reč, ona bi bila - sistem.
Osvrt na prethodnih 365 dana donosi nam i jedan od najkonkretnijih koraka, napravljenih u oktobru 2025. Tada je Ranko Stojić sa Predragom Roganom i Branimirom Mićovićem predstavio novi model organizacije, metodologije rada i sistema identifikacije i razvoja talenata u klubovima i akademijama širom Srbije.
1. Postavljen sistem i model po kojem se očekuje da radi što veći broj klubova
2. Rezultati - evidentan pomak, dva plasmana na EP i SP
3. Metodologija rada - jasna, precizna i stavljena na raspolaganje svim klubovima
4. Reforma takmičenja mlađih kategorija - pokrenut proces
5. Unapređeni odnosi na relaciji klubovi-savez, aktivnija komunikacija i saradnja
Naravno, apsolutno je nemoguće očekivati da se sve to implementira za godinu dana, ali da se pomaklo s mrtve tačke - jeste.
FSS ne može sam da stvori igrača. Reprezentacija ga dobije kada je on već prošao godine rada u klubu. Zato sistem mora da izgleda ovako: klub - trener - regionalni centar - FSS - reprezentacija.
Ako jedan od tih elemenata ne funkcioniše, lanac puca. Podignut je nivo saradnje sa klubovima - nije to na vrhunskom nivou, ali da je podignut - jeste.
Gde je najveći posao? Ubediti klubove, sve bitne fudbalske faktore da se bave razvojem igrača i trenera. Da je za srpski fudbal mnogo bolje da se novac uloži u omladinsku školu, talente, trenere, nego u strance i A tim. To je bolje i za klubove, a najveća moguća dobit je kada to oni shvate. I slede ono što se radi u Dubočici.
Naredna dva bitna koraka - promenio se model identifikacije talenata. Radi se na reformi takmičenja. I sve to zajedno daje jednu širu sliku. Nije poenta da se danas napravi dobra reprezentacija. Poenta je da se napravi sistem koji će sutra napraviti deset dobrih reprezentacija.
U tom smislu, Ranko Stojić i ljudi koji rade sa njim imaju možda i najteži zadatak u srpskom fudbalu. Prvi rezultati su već stigli i oni su važni. Ali pravi test ovog rada neće biti samo ono što će se dogoditi krajem godine u Kataru ili na nekom narednom evropskom prvenstvu. Pravi test biće koliko će današnji pioniri i kadeti za pet, šest ili sedam godina biti spremni za seniorski fudbal.
Ako se taj put bude nastavio, onda će plasman U17 na Mundijal i U19 na Euro biti mnogo više od dve lepe vesti. Biće dokaz da je srpski fudbal, posle mnogo godina priče o talentu, počeo ozbiljnije da gradi ono što mu je možda najviše nedostajalo - sistem.
Kakav je sadašnjost srpskog fudbala? Bili bismo nerealni kada bismo rekli - svetla. Definitivno je mnogo bliže upitnoj nego svetloj. Baš kao što je i budućnost mnogo bliža svetloj nego upitnoj.