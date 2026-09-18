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Mundijal za kadete, Evropsko prvenstvo za omladince, sve veća baza igrača, novi model razvoja i identifikacije talenata, reforma takmičenja, intenzivirana saradnja sa klubovima... Da, imamo pomak. Vidljiv. Nije samo na rečima nego i delima.

Iza rezultata mlađih selekcija FSS poslednjih meseci krije se mnogo veća priča - pokušaj da se napravi sistem u kojem talenat neće zavisiti od slučajnosti. U centru tog procesa je direktor za strategiju i razvoj FSS Ranko Stojić zajedno sa saradnicima i kompletnim stručnim aparatom Saveza.

U srpskom fudbalu nikada nije bio problem pronaći talentovanog dečaka. Problem je bio kako ga pravilno razvijati, kako mu obezbediti utakmice, kvalitetnog trenera i pravi put od mlađih kategorija do seniorskog fudbala.

Upravo zbog toga poslednji period u radu Fudbalskog saveza Srbije ne bi trebalo posmatrati samo kroz rezultate reprezentativnih selekcija. Rezultati su, naravno, najvidljiviji deo priče, ali iza njih se paralelno radi na promeni čitavog sistema. A rezultati su počeli da stižu.

Kurir je u želji da maksimalno podrži budućnost srpskog fudbala organizovao veliku konferenciju baš na tu temu. Došli su svi klubovi Superlige, Prve lige, visoke zvanice iz UEFA i FIFA zadužene za razvoj fudbala... Izvučeno je dosta zaključaka i poslat veliki broj poruka, a ako bismo morali sve da stavimo u jednu reč, ona bi bila - sistem.

1/115 Vidi galeriju Konferencija Put šampiona Foto: Kurir Sport

Osvrt na prethodnih 365 dana donosi nam i jedan od najkonkretnijih koraka, napravljenih u oktobru 2025. Tada je Ranko Stojić sa Predragom Roganom i Branimirom Mićovićem predstavio novi model organizacije, metodologije rada i sistema identifikacije i razvoja talenata u klubovima i akademijama širom Srbije.

PET NAJVEĆIH PROMENA 1. Postavljen sistem i model po kojem se očekuje da radi što veći broj klubova 2. Rezultati - evidentan pomak, dva plasmana na EP i SP 3. Metodologija rada - jasna, precizna i stavljena na raspolaganje svim klubovima 4. Reforma takmičenja mlađih kategorija - pokrenut proces 5. Unapređeni odnosi na relaciji klubovi-savez, aktivnija komunikacija i saradnja

Naravno, apsolutno je nemoguće očekivati da se sve to implementira za godinu dana, ali da se pomaklo s mrtve tačke - jeste.

FSS ne može sam da stvori igrača. Reprezentacija ga dobije kada je on već prošao godine rada u klubu. Zato sistem mora da izgleda ovako: klub - trener - regionalni centar - FSS - reprezentacija.

Ako jedan od tih elemenata ne funkcioniše, lanac puca. Podignut je nivo saradnje sa klubovima - nije to na vrhunskom nivou, ali da je podignut - jeste.

Gde je najveći posao? Ubediti klubove, sve bitne fudbalske faktore da se bave razvojem igrača i trenera. Da je za srpski fudbal mnogo bolje da se novac uloži u omladinsku školu, talente, trenere, nego u strance i A tim. To je bolje i za klubove, a najveća moguća dobit je kada to oni shvate. I slede ono što se radi u Dubočici.

Naredna dva bitna koraka - promenio se model identifikacije talenata. Radi se na reformi takmičenja. I sve to zajedno daje jednu širu sliku. Nije poenta da se danas napravi dobra reprezentacija. Poenta je da se napravi sistem koji će sutra napraviti deset dobrih reprezentacija.

U tom smislu, Ranko Stojić i ljudi koji rade sa njim imaju možda i najteži zadatak u srpskom fudbalu. Prvi rezultati su već stigli i oni su važni. Ali pravi test ovog rada neće biti samo ono što će se dogoditi krajem godine u Kataru ili na nekom narednom evropskom prvenstvu. Pravi test biće koliko će današnji pioniri i kadeti za pet, šest ili sedam godina biti spremni za seniorski fudbal.