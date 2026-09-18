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Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 19.00 časova dočekaće Radnički iz Niša u okviru 10. kola Superlige Srbije.

Biće ovo poslednji duel Crvene zvezde pred odlazak na reprezentativnu pauzu od tri nedelje.

Fudbaleri Crvene zvezde slave gol u derbiju protiv Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posle trijumfa nad Železničarom u četvrtak, trener crveno-belih Albert Rijera naglasio je da je cilj da ekipa na odmor ode sa pobedom nad niškim Radničkim.

Delije, najvatrenije pristalice Crvene zvezde, iskoristili su priliku i pozvali navijače na utakmicu protiv Radničkog, ali i da se prisete osnivača grupe - Branislava Zeljkovića Zelje.

- To je jednostavno pitanje, a komplikovan odgovor. Zvezda je život sve ostalo su sitnice. Zvezda je institucija, Zvezda je Srbija. To je nešto najlepše. To je stil života, najveća ljubav, prema svom klubu i svojoj zemlji - kroz snimak se prolamao glas osnivača grupe "Delije sever", Branislava Zeljkovića Zelje.

Poruka Delija bila je više nego jasna:

- Delije, dve nedelje posle derbija, eto nas opet na Marakani. Utakmicom sa Radničkim iz Niša završavamo ovaj deo do reprezentativne pauze, koja će trajati skoro tri nedelje. Od početka sezone Sever je imao dobra navijačka izdanja na svim utakmicama na Marakani i bio je dobra podrška našem klubu i kada je trebalo imati živaca da se to uradi. Želimo da na "odmor" odemo tako što će Sever biti na nivou utakmica do sada! Da još jednim dobrim navijačkim izdanjem poguramo naš tim u borbi za titulu, ali i da pokažemo šta očekujemo od tima nakon pauze. Našom brojkom ćemo to najbolje pokazati!