Stefan Gudelj u fan zoni na stadionu sa najmlađim navijačima Crvene zvezde

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Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 19.00 sati igraju utakmicu 10. kola Superlige protiv niškog Radničkog na stadionu "Rajko Mitić".

Menadžment FK Crvena zvezda spremio je lepa iznenađenja za najmlađe navijače, ali i one starije.

Najmlađi navijači Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda obaveštava sve mališane da će u nedelju 20. septembra od 17.30 časova, uoči utakmice protiv Radničkog iz Niša, na zapadnoj strani stadiona "Rajko Mitić", biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.

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Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci koji će se pridružiti najmlađima. Takođe, biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače, uz dobro poznatu zvezdašku muziku.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Iz kluba pozivaju sve mališane da nacrtaju crtež na temu utakmice sa Radničkim i donesu ga u fan zonu. Pet najlepših radova biće nagrađeno, a njihovi autori će tokom poluvremena izaći na glavni teren, šutirati na mali gol i imati priliku da osvoje vredne nagrade. Crvena zvezda i u sezoni 2026/27 nastavlja sa sjajnom akcijom, kojom još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima, kao i da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje.

Sve starije posetioce očekuje i prilika da među prvima obezbede artikle iz nove jesen/zima kolekcije u Red Star šopu. U ponudi se nalaze novi modeli dukseva, džins, praktične kargo pantalone sa klupskim motivima, kao i džemperi za hladnije dane. Posebna pažnja posvećena je i najmlađim zvezdašima, za koje je pripremljena specijalno dizajnirana kolekcija.

Navijači će tako već na utakmici protiv Radničkog moći da se upoznaju sa novitetima u Red Star šopu i odaberu omiljene artikle iz nove kolekcije, idealne za predstojeće jesenje i zimske dane.