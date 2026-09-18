ZVEZDA SPREMILA IZNENAĐENJA ZA NAJMLAĐE NAVIJAČE: A, lepe stvari čekaju i one starije, ako u nedelju dođu na stadion
Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 19.00 sati igraju utakmicu 10. kola Superlige protiv niškog Radničkog na stadionu "Rajko Mitić".
Menadžment FK Crvena zvezda spremio je lepa iznenađenja za najmlađe navijače, ali i one starije.
Crvena zvezda obaveštava sve mališane da će u nedelju 20. septembra od 17.30 časova, uoči utakmice protiv Radničkog iz Niša, na zapadnoj strani stadiona "Rajko Mitić", biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.
Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci koji će se pridružiti najmlađima. Takođe, biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače, uz dobro poznatu zvezdašku muziku.
Iz kluba pozivaju sve mališane da nacrtaju crtež na temu utakmice sa Radničkim i donesu ga u fan zonu. Pet najlepših radova biće nagrađeno, a njihovi autori će tokom poluvremena izaći na glavni teren, šutirati na mali gol i imati priliku da osvoje vredne nagrade. Crvena zvezda i u sezoni 2026/27 nastavlja sa sjajnom akcijom, kojom još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima, kao i da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje.
Sve starije posetioce očekuje i prilika da među prvima obezbede artikle iz nove jesen/zima kolekcije u Red Star šopu. U ponudi se nalaze novi modeli dukseva, džins, praktične kargo pantalone sa klupskim motivima, kao i džemperi za hladnije dane. Posebna pažnja posvećena je i najmlađim zvezdašima, za koje je pripremljena specijalno dizajnirana kolekcija.
Navijači će tako već na utakmici protiv Radničkog moći da se upoznaju sa novitetima u Red Star šopu i odaberu omiljene artikle iz nove kolekcije, idealne za predstojeće jesenje i zimske dane.