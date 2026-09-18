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U okviru treće radne posete Srbiji uoči UEFA Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine 2027, delegacija Evropske fudbalske unije (UEFA), predvođena Piterom Nordstromom, obišla je gradove domaćine kako bi se uverila u tok priprema za ovaj veliki sportski događaj.

Posete Beogradu, Loznici i Leskovcu potvrdile su visoku posvećenost lokalnih samouprava, Fudbalskog saveza Srbije i UEFA da predstojeći šampionat bude organizovan na najvišem svetskom nivou.

Fudbalski savez Srbije predstavljali su Aleksandra Stojković, menadžer za marketing i komunikacije U21 EURO 2027, Milan Vuković, menadžer za komunikacije, Bojana Veselinović, menadžer za odnose sa gradovima domaćinima i Nemanja Nikolić, direktor turnira. Svi oni bili su sjajni domaćini gostima iz UEFA.

Pogledajte fotografije sa poseta svim stadionima:

1/10 Vidi galeriju UEFA i FSS u poseti stadionima za EP 2027. godine Foto: Fss, Grad Beograd

Beograd: Sinergija sporta i globalnih događaja

Tokom posete Beogradu, zamenica gradonačelnika Vesna Vidović sastala se sa predstavnicima UEFA i FSS-a radi usklađivanja narednih operativnih koraka.

Ona je naglasila bogatu tradiciju prestonice u organizaciji velikih takmičenja i istakla poseban značaj 2027. godine, kada će Beograd paralelno biti domaćin i Specijalizovane izložbe EXPO 2027.

Vidovićeva je podsetila i na to da je Srbiji ukazano veliko poverenje činjenicom da će novi Nacionalni stadion biti domaćin i finala UEFA Lige Evrope 2029. godine.

Loznica: Velika posvećenost i spremnost stadiona „Lagator“

U Loznici je delegacija UEFA sastanak održala sa gradonačelnicom Draganom Lukić i lokalnim timom za koordinaciju.

Nakon obilaska stadiona „Lagator“ (koji će tokom turnira nositi naziv „Stadion Loznica“), Piter Nordstrom je izrazio izuzetno zadovoljstvo zatečenim stanjem, istakavši da postoji sjajna osnova za turnir i snažna strast u gradu.

Gradonačelnica Lukić je poručila da je domaćinstvo velika privilegija za Loznicu i prilika za promociju turističkih potencijala ovog dela Srbije.

Leskovac: Moderan stadion sa međunarodnim iskustvom

Delegacija je obišla i Leskovac, gde se sastala sa predstavnikom grada Aleksandrom Pejčićem. Nordstrom je pohvalio stadion „Dubočica“ („Stadion Leskovac“), nazvavši ga modernim i kompaktnim objektom koji zahteva samo minimalna operativna prilagođavanja.

Istaknuto je da Leskovac već ima dragoceno iskustvo u organizaciji međunarodnih mečeva (Liga konferencija i nastupi reprezentacija), a u ovom gradu će od 16. juna do 3. jula biti odigrane tri utakmice šampionata.

Bačka Topola: Besprekorna infrastruktura na „TSC Areni“

Predstavnici UEFA obišli su i Bačku Topolu i moderni kompleks „TSC Arene“, gde je sve proteklo u najboljem redu.

Delegacija je izrazila veliko zadovoljstvo uslovima, vrhunskom infrastrukturom i visokim nivoom pripremljenosti domaćina, potvrdivši da ovaj stadion u potpunosti ispunjava sve visoke standarde neophodne za održavanje utakmica Evropskog prvenstva.

Vredi dodati da su domaćini iz FSS uradili sjajan posao i na najbolji mogući način predstavili našu državu i stadione ljudima iz UEFA.