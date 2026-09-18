Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Žorž Žezus uvrstio je danas Kristijana Ronalda na spisak reprezentativaca za predstojeće utakmice Lige nacija.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Ronaldo je ranije rekao da mu je ovogodišnje Svetsko prvenstvo bilo poslednje, ali još nije saopštio kada planira da se povuče iz reprezentativnog fudbala.

Ovo je bio prvi sastav koji je imenovao Žezus, koji je angažovan kao zamena za Španca Roberta Martinesa nakon što je Portugal izgubila sa 1:0 od Španije u osmini finala Svetskog prvenstva.

Žezusov prethodni trenerski posao bio je u Ronaldovom klubu Al Nasr u Saudijskoj Arabiji, gde su prošle sezone zajedno osvojili prvenstvo.

Portugal će otvoriti Ligu nacija utakmicom na domaćem terenu protiv Velsa 24. septembra. Tri dana kasnije igraće u gostima protiv Norveške, zatim u Danskoj 1. oktobra, pre nego što dočeka Norvešku 4. oktobra.