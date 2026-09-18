Sportski direktor crno-belih je kolabirao na ulici ispred jednog kafića na Vračaru
Fudbal
DIREKTORU PARTIZANA POZLILO NA ULICI: Petrović hitno primljen na Urgentni centar
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Sportski direktor Partizana Radosav Petrović primljen je u četvrtak u Urgentni centar.
Petroviću je, kako prenose beogradski mediji, pozlilo na ulici u centru Beograda.
Radosav Petrović, FK Partizan Foto: @starsport
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Po saznanjima Sportisima, sportski direktor crno-belih je kolabirao na ulici ispred jednog kafića na Vračaru. Hitno je prevezen u bolnicu, gde je bio podvrgnut svim mogućim ispitivanjima.
Kako se navodi, njegovo stanje je sada stabilno, pa je već u petak došao na posao.
Raća Petrović, kao i ostali deo uprave FK Partizan, suočava se sa velikim izazovima, kada je u pitanju klub iz Humske. Crno-beli nisu uspeli da se domognu grupne faze u Evropi, a trenutno su pretposlednji u prvenstvu Srbije.
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