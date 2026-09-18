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Sportski direktor Partizana Radosav Petrović primljen je u četvrtak u Urgentni centar.

Petroviću je, kako prenose beogradski mediji, pozlilo na ulici u centru Beograda.

Radosav Petrović, FK Partizan Foto: @starsport

 Po saznanjima Sportisima, sportski direktor crno-belih je kolabirao na ulici ispred jednog kafića na Vračaru. Hitno je prevezen u bolnicu, gde je bio podvrgnut svim mogućim ispitivanjima.

Kako se navodi, njegovo stanje je sada stabilno, pa je već u petak došao na posao.

Raća Petrović, kao i ostali deo uprave FK Partizan, suočava se sa velikim izazovima, kada je u pitanju klub iz Humske. Crno-beli nisu uspeli da se domognu grupne faze u Evropi, a trenutno su pretposlednji u prvenstvu Srbije.

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