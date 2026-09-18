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Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente objavio je danas spisak igrača za predstojeće četiri utakmice u Ligi nacija.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Na spisku se nalaze: Unai Simon, David Raja, Đosep Martinez, Pedro Poro, Erik Garsija, Pau Kubarsi, Emerik Laport, Mark Pubilj, Din Hujsen, Mark Kukurelja, Alehandro Grimaldo, Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Fabijan Ruiz, Mikel Merino, Aleks Baena, Fermin Lopez, Niko Vilijams, Jeremi Pino, Mikel Ojarzabal, Feran Tores, Roberto Fernandez, Dani Olmo, Lamin Jamal, Viktor Munjoz.

Svetski i evropski šampioni će 26. septembra gostovati Engleskoj na startu LN, a zatim će tri dana kasnije dočekati Hrvatsku.

Španija će 3. oktobra dočekati Češku, a potom će tri dana kasnije gostovati Hrvatskoj.

Tanjug

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