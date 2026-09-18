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Loizos Loizu, krilni napadač Crvene zvezde, dobio je poziv selektora Kipra Apostolosa Manciosa za predstojeće utakmice u C diviziji Lige nacija.

Loizu je poziv zaslužio nakon odlične partije protiv Železničara u Pančevu, gde je prelepim golom doneo Zvezdi pobedu od 2:1. Za reprezentaciju Kipra nastupa od 2020. godine, a do sada je upisao 47 mečeva i tri pogotka.

Loizos Loizu Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Kipar će 25. septembra gostovati Crnoj Gori, tri dana kasnije sledi duel sa Letonijom u Rigi, dok će potom u Nikoziji igrati protiv Jermenije 2. oktobra i ponovo Letonije 5. oktobra.

Loizu je već dva puta igrao protiv Crne Gore, a upravo je protiv „Sokolova“ debitovao za A reprezentaciju Kipra.

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