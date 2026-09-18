STIGLA PONUDA KOJA JE ZAINTRIGIRALA HUMSKU: Partizan presekao oko Demba Seka!
Senegalski napadač bio je ovog leta meta više klubova, ali je uprava crno-belih odbila poslednju ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, preneo je "Mozzartsport".
Za Seka je Al Šarža ponudila četiri miliona evra, uz još milion kroz bonuse, ali je Partizan procenio da to nije dovoljno. Slične ponude stigle su i od još dva kluba iz UAE, ali nijedna nije zadovoljila zahteve crno-belih, koji bi navodno pristali na transfer za najmanje pet miliona evra uz bonuse i procente od naredne prodaje.
Iako prelazni rok u UAE traje do 28. septembra, trenutno nema naznaka da će Sek napustiti Humsku.
U međuvremenu, Partizan neće dovoditi nova pojačanja, pošto se prelazni rok u Srbiji završava u petak u ponoć. Crno-beli su ovog leta angažovali devetoricu igrača, među kojima su Erik Kojzek, Milan Aleksić, Šaka Traore, Idrisu Baba, Nikola Čumić i Sidni Lima.
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