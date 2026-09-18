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Demba Sek ostaje u Partizanu, makar do zime!

Senegalski napadač bio je ovog leta meta više klubova, ali je uprava crno-belih odbila poslednju ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, preneo je "Mozzartsport".

Demba Sek i Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Za Seka je Al Šarža ponudila četiri miliona evra, uz još milion kroz bonuse, ali je Partizan procenio da to nije dovoljno. Slične ponude stigle su i od još dva kluba iz UAE, ali nijedna nije zadovoljila zahteve crno-belih, koji bi navodno pristali na transfer za najmanje pet miliona evra uz bonuse i procente od naredne prodaje.

Iako prelazni rok u UAE traje do 28. septembra, trenutno nema naznaka da će Sek napustiti Humsku.

U međuvremenu, Partizan neće dovoditi nova pojačanja, pošto se prelazni rok u Srbiji završava u petak u ponoć. Crno-beli su ovog leta angažovali devetoricu igrača, među kojima su Erik Kojzek, Milan Aleksić, Šaka Traore, Idrisu Baba, Nikola Čumić i Sidni Lima.

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Demba Sek na derbiju Izvor: Mondo/Tijana Jevtić