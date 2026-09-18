Za Seka je Al Šarža ponudila četiri miliona evra, uz još milion kroz bonuse, ali je Partizan procenio da to nije dovoljno. Slične ponude stigle su i od još dva kluba iz UAE, ali nijedna nije zadovoljila zahteve crno-belih, koji bi navodno pristali na transfer za najmanje pet miliona evra uz bonuse i procente od naredne prodaje.