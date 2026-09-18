Holandija prvo dočekuje Nemačku 24. septemba, zatim dolazi u Beograd 27. septembra, pa putuje u Grčku (1.10.) i za kraj ove pauze 4. oktobra dočekuje Orlove.
LIGA NACIJA
ONI IZLAZE NA MEGDAN SRBIJI: Ćavi objavio spisak Holandije za mečeve u Ligi nacija
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Novi selektor Holandije Ćavi Ernandes objavio je prvi spisak od kada je seo na klupu "Oranja".
Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia
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Na spisku se nalaze:
Golmani: Mark Flaken, Robin Refs, Bart Ferbrugen
Odbrana: Nejtan Ake, Denzel Damfris, Žeremi Frimpong, Lutsarel Gertruida, Jorel Hato, Žan Pol van Heke, Virdžil van Dajk, Jurien Timber, Miki van de Ven
Vezni red: Rajan Gravenberh, Teun Kopmajners, Tijani Reijnders, Kventin Timber, Kenet Tejlor, Doži Vreman, Đivai Zekiel
Napad: Ruben van Bomel, Brajan Brobi, Kod Gakpo, Džastin Klajvert, Noa Lang, Doniel Malen, Krisensio Samervil
Holandija prvo dočekuje Nemačku 24. septemba, zatim dolazi u Beograd 27. septembra, pa putuje u Grčku (1.10.) i za kraj ove pauze 4. oktobra dočekuje Orlove.
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