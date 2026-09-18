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Selektor Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeći ciklus Lige nacija, a ubrzo je stigla i zabrinjavajuća informacija koja se tiče leve bekovske pozicije.

Italijanski Frozinone potvrdio je da se Aleksa Terzić povredio na treningu i da je zbog problema sa mišićem morao na detaljne preglede.

Aleksa Terzić Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Harald Dostal / AFP / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

Klub je u zvaničnom saopštenju naveo:

- Frozinone saopštava da je igrač Aleksa Terzić posle problema sa mišićem, zadobijenog tokom jučerašnjeg treninga, danas podvrgnut dijagnostičkim pregledima. Oni su pokazali povredu blagog stepena mišića biceps femoris na levoj butini. Igrač je već započeo program rehabilitacije - stoji u saopštenju.

Za sada nije poznato koliko će Terzić odsustvovati, ali njegove šanse da bude spreman za reprezentativnu akciju sada su pod znakom pitanja.

Srbija će u narednom periodu odigrati čak četiri utakmice Lige nacija, a eventualni izostanak Terzića mogao bi dodatno da zakomplikuje situaciju na poziciji levog beka.

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01:43
Veljko Paunović zaplakao u prenosu Izvor: TV Arena sport