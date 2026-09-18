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Naime ekipa sastavljena od igrača koji za život zarađuju radeći regularne poslove, a fudbalom se bave tek iz hobija, pobedila je i eliminisala najtrofejniji klub u državi - Maribor.

Golovima Tina Jurića i Nika Fasvalda trećeligaš je upisao najveću pobedu u svojoj istoriji pred 1300 ushićenih navijača.

Junak trijumfa, pomenuti Fasvald, inače radi kao prodavac automobila u Austriji.

"Bilo je neverovatno, euforično. Isprva nismo ni bili svesni kakav smo uspeh psotigli. To smo tek počeli da shvatamo dan posle. Sjajno", rekao je Fasvald,

"Maribor je najveći klub u Sloveniji, prvi je u ligi. Imam veliko poštovanje prema njima, ali se nismo uplašili pre meča. Ušli smo u meč sa mnogo samopouzdanja i zaista im odlično parirali. Verovali smo u pobedu sve vreme. U Mariboru, pojedini igrači zarađuju i 20.000 evra mesečno dok mi idemo na posao svaki dan. Imajući to u vidu, Maribor nije smeo sebi da dozvoli ovakav poraz. Šta bi bilo da mi treniramo svaki dan?, pita se Fasveld, aludirajući na činjenicu da igrači Korotana treniraju tri puta nedeljno, radnim danima, i igraju mečeve vikendom, s tim da se često dešava da pojedini igrači ne treniraju tokom nedelje jer im to posao ne dozvoljava, kada rade popodnevne smene.

Fasvald živi blizu granice sa Autrijom i već pet godina radi u toj zemlji u salonu automobila.

"Živim blizu granice. Do posla imam pola sata vožnje, a do kluba 20 minuta. Najgore je kada posle takve utakmice morate da idete na posao. Ali slavili smo do kasno u noć posle ove pobede. Bila je to dobra odluka. Moj šef me je razumeo", zahvaljuje pretpostavljenima na razumevanju.

Eliminacija Maribora je inače druga senzacija u Kupu Slovenije ove sezone pošto je krajem avgusta takođe trećeligaš Rudar iz Trbovlja pobedio drugi najtrofejniji tim u zemlji Olimpiju 1:0.