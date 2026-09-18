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Nemac je naveo tri slučaja zbog kojih smatra da Đani Infantino više ne bi trebalo da vodi svetsku kuću fudbala.

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp i Đani Infantino Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Nemački savez prethodno nije potpisao pismo podrške Infantino­vom reizboru.

"Mora da ode, bez ikakvog ali", rekao je Vacke na festivalu posvećenom veštačkoj inteligenciji u Berlinu.

Kao prvi razlog naveo je FIFA nagradu za mir, koju je Infantino pokrenuo i u decembru 2025. godine dodelio predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu tokom žreba za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

"On je sam osmislio tu nagradu i sam je odlučio o njoj. Ne možete samo nešto sami da izmislite i onda to objavite. To je ludilo", rekao je Vacke.

Drugi slučaj odnosi se na napadača Sjedinjenih Američkih Država Folarina Baloguna i odluku vezanu za njegovu suspenziju tokom Mundijala

Balogun je dobio crveni karton u utakmici osmine finala, a automatska suspenzija od jednog meča kasnije je ukinuta. Prema navodima koji su izazvali polemike, odluka je usledila nakon telefonskog razgovora Trampa i Infantina.

"Ne može da se dogodi da, kada neko dobije crveni karton, šef države pozove predsednika FIFA i da se, neverovatno, cela stvar odmah preinači. To je ludilo", poručio je Vacke.

Treća tačka njegove kritike jeste plan FIFA predstavljen krajem jula, prema kojem je trebalo da bude osnovana komercijalna kompanija otvorena za privatne investitore. Projekat je povučen samo četiri dana nakon predstavljanja i postao je jedna od glavnih tačaka nezadovoljstva delova fudbalske zajednice prema Infantino­vom rukovođenju.

To je potpuno ludo. Niko nije znao za to, njegovi potpredsednici u FIFA nisu znali, Savet nije znao ništa", rekao je Vacke.