PRELOMIO! Mbape napravio veliki transfer!
Francuski fudbaler Kilijan Mbape završio je dvodecenijsku saradnju sa Najkom i postao novo zaštitno lice švajcarskog sportskog brenda On, koji će 2027. godine ući i na tržište fudbalske opreme.
Kapiten francuske reprezentacije bio je deo Najkove porodice još od 2006. godine, ali je sada odlučio da započne novo poglavlje u karijeri. Mbape će ubuduće sarađivati sa kompanijom On, koja je poslednjih godina napravila veliki iskorak na globalnom tržištu sportske opreme.
Švajcarski brend planira da svoje prve fudbalske kopačke predstavi 2027. godine, a istovremeno je objavljeno i da je legendarni francuski fudbaler Tjeri Anri imenovan za direktora fudbala u kompaniji.
Vest o Mbapeovom prelasku pozitivno je uticala i na tržište. Akcije kompanije On, koja je izlistana na berzi u Sjedinjenim Američkim Državama, porasle su oko pet odsto u pretprodaji.
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