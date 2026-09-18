Slušaj vest

Francuski fudbaler Kilijan Mbape završio je dvodecenijsku saradnju sa Najkom i postao novo zaštitno lice švajcarskog sportskog brenda On, koji će 2027. godine ući i na tržište fudbalske opreme.

Kapiten francuske reprezentacije bio je deo Najkove porodice još od 2006. godine, ali je sada odlučio da započne novo poglavlje u karijeri. Mbape će ubuduće sarađivati sa kompanijom On, koja je poslednjih godina napravila veliki iskorak na globalnom tržištu sportske opreme.

1/4 Vidi galeriju Dodela medalja nakon finala Superkupa Španije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ismael Adnan Yaqoob / AFP / Profimedia, Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia

Švajcarski brend planira da svoje prve fudbalske kopačke predstavi 2027. godine, a istovremeno je objavljeno i da je legendarni francuski fudbaler Tjeri Anri imenovan za direktora fudbala u kompaniji.

Vest o Mbapeovom prelasku pozitivno je uticala i na tržište. Akcije kompanije On, koja je izlistana na berzi u Sjedinjenim Američkim Državama, porasle su oko pet odsto u pretprodaji.

BONUS VIDEO: