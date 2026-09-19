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Slovenački štoper, koji je rođen je 2007. godine u Postojni, je sa Novopazarcima potpisao trogodišnji ugovor.

Klub iz Bergama dobiće 30 odsto od njegove naredne prodaje.

Bilač je bio deo Atalantinog tima koji se takmiči u ligi mladih timova - Primaveri.

Ponikao je u Krki, dok je u Italiji nastupao i za podmladak Sampdorije.

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Partizan izgubio uz zvuk sirene Izvor: Arena Sport