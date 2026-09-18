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Rafinja je oduševio navijače Barselone porukom o svojoj budućnosti. Brazilac je u intervjuu za katalonski radio „RAC1“ otkrio da želi da produži ugovor sa klubom i ostane na "Kamp Nou".

- Veoma sam srećan i hoću da produžim ugovor. Nadam se da ću završiti karijeru u Barseloni. Neću da idem nigde drugde - poručio je Rafinja.

1/4 Vidi galeriju Rafinja, povreda na utakmici Brazil - Haiti Foto: Niyi Fote / imago sportfotodienst / Profimedia, Riquelve Nata/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia

Brazilac igra sezonu iz snova. Postigao je devet golova u La Ligi i još dva u Ligi šampiona, a nakon prekomandovanja na mesto najisturenijeg napadača i dobijanja kapitenske trake postao je jedan od ključnih igrača ekipe Hansija Flika.

Rafinja je ugovorom vezan za Barselonu do 2028. godine, ali je jasno stavio do znanja da želi da ostane i nakon toga.

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