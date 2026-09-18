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Selektor fudbalske reprezentacije Italije Roberto Mančini objavio je danas spisak od 34 igrača za mečeve u Ligi nacija, prve utakmice otkako se vratio na klupu nacionalnog tima.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija Roberta Manćinija Foto: EPA/Davide Gennari, EPA

Na spisku se nalazi osam igrača koji još nisu debitovali za reprezentaciju: Mohamed Ali Zoma, Antonio Vergara, Alesandro Romano, Isa Dumbia, Majkl Kajode, Masimo Pesina, Samuele Injačio i Sebastijano Espozito.

Mančini je dobio zadatak da ponovo podigne reprezentaciju Italije, koja je treći put zaredom ostala bez plasmana na Svetsko prvenstvo. Zbog neuspeha u kvalifikacijama, u aprilu su podneli ostavke predsednik Fudbalskog saveza Italije Gabrijele Gravina i selektor Đenaro Gatuzo.

Mančini se tako vratio na klupu tri godine nakon što je napustio reprezentaciju i preuzeo selekciju Saudijske Arabije. Italiju je prethodno predvodio do titule prvaka Evrope 2021. godine.

Italija će u Ligi nacija 25. septembra dočekati Belgiju, tri dana kasnije gostovati Turskoj, dok je 2. oktobra očekuje duel sa Francuskom. Četiri dana kasnije ponovo će igrati protiv Turske.

Tokom ligaške faze selektori mogu da menjaju sastav između utakmica, dok za svaki meč moraju da prijave 23 igrača.