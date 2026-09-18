Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je javnost da su u prodaji karte za sve tri utakmice Lige konferencije, koje će crveno-beli odigrati na domaćem terenu.

Svi navijači koji žele da budu uz Zvezdu i pruže podršku ekipi u evropskim mečevima na Marakani već sada ONLAJN putem mogu da obezbede svoje mesto za sve tri utakmice. Crveno-beli će na svom terenu dočekati danski Кopenhagen 22. oktobra, Inter Eskaldes iz Andore 5. novembra, dok je duel sa turskim Trabzonsporom zakazan za 17. decembar.