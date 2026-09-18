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Svetska kuća fudbala (FIFA) dopustila je učešće ruskoj reprezentaciji za igrača do 15 godina na međunarodnom turniru u Aziji, što je izazvalo reakcije Ukrajinskog fudbalskog saveza.

1/4 Vidi galeriju FIFA Foto: Profimedia, AP, Reuters

Ruske mlađe selekcije poslednjih godina bile su van međunarodnih takmičenja zbog sankcija nakon rata u Ukrajini.

Ruska U-15 reprezentacija trebala bi da nastupi na turniru u Maleziji, a odluka FIFA-e donesena je nakon što je Međunarodna fudbalska federacija ranije ublažila deo ograničenja za mlađe uzraste.

Ukrajina se protivi odluci

Ukrajinski fudbalski savez kritikovao je odluku FIFA-e, ističući da se time šalje pogrešna poruka dok rat u Ukrajini i dalje traje. Ukrajinska strana smatra da ruskim reprezentacijama ne bi trebalo omogućiti povratak na međunarodnu scenu pre završetka sukoba.

FIFA i UEFA su nakon početka rata 2022. godine suspendovale ruske seniorske i klupske ekipe iz svojih takmičenja. Rusija od tada ne učestvuje u kvalifikacijama za velika takmičenja, a ruski klubovi nisu deo evropskih takmičenja.

FIFA traži način za povratak mladih kategorija

Mlađe selekcije poslednjih su godina bile predmet rasprava unutar fudbalskih organizacija. UEFA je 2023. pokušala da omogući povratak ruskih mlađih reprezentacija u takmičenja, ali je nakon protivljenja članica odustala od tog plana.

FIFA je poslednjim potezima pokazala da razmatra uključivanje ruskih mlađih selekcija u međunarodne aktivnosti, odvojeno od seniorskog fudbala. Odluka se odnosi na U-15 kategoriju, a zasad nije donesena odluka o povratku ruske seniorske reprezentacije ili klubova u službena takmičenja FIFA-e i UEFA-e.