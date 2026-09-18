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Čeferin i Montagljani naveli su da bi Fifa, nakon uspešnog Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, trebalo da raspolaže rezervama od oko šest milijardi dolara. Predložena jednokratna raspodela iznosila bi ukupno 2,1 milijardu dolara.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sredstva bi bila namenjena razvoju fudbala i infrastrukture, a isplata bi bila dodatak već obećanim sredstvima iz programa 'FIFA Forward'. Fifa je ranije najavila da bi svaka članica za period 2027-2030. trebalo da dobije do 20 miliona dolara kroz taj program.

Čeferin i Montagljani zatražili su i potpunu i nezavisnu analizu finansija Fifa pre narednog sastanka Saveta Fifa, zakazanog za 15. oktobar u Cirihu, kako bi se utvrdilo koliko novca organizacija može odgovorno da izdvoji.

Ovaj zahtev dolazi u trenutku sukoba dela rukovodstva svetskog fudbala sa Infantinom zbog njegovog sada odbačenog plana 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), koji je predviđao prodaju udela u komercijalnim i pravima vezanim za Svetsko prvenstvo privatnim investitorima.

Uefa i KONKAKAF su među najglasnijim kritičarima tog plana, dok Fifa za sada nije komentarisala najnoviji zahtev.