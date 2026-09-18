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Tri gola postigao je nezaustavljivi Majkl Olise, upisao je pride i asistenciju, dok je Hari Kejn takođe obeležio utakmicu i veličanstvenu pobedu 100. golom u Bundesligi.

Majkl Olise i Hari Kejn Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia, Laurent Lairys / Zuma Press / Profimedia

 Kapiten engleske reprezentacije bio je dvostruki strelac na ovom meču.

Srelci za Bajern na ovom meču bili su Džamal Musijala u 18, Hari Kejn iz penala u 39. i 54, Majkl Olise u 43, 73. i 76. i Ismael Saibari u 70. minutu.

Bajern je prvi sa 10 bodova, a Union Berlin je na 16. mestu sa jednim poenom.

U narednom kolu, Bajern će gostovati Augzburgu, dok će Union Berlin dočekati Elversberg.

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