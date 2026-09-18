Fudbaleri Bajerna demonstrirali su silu protiv Union Berlina u 4. kolu Bundeslige - pobedili su goste 7:0.
BUNDESLIGA
SEDMICA STRAŠNIH BAVARACA: Bajern demolirao Union Berlin, het-trik Olisea, stoti gol nestvarnog Kejna u Bundesligi!
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Tri gola postigao je nezaustavljivi Majkl Olise, upisao je pride i asistenciju, dok je Hari Kejn takođe obeležio utakmicu i veličanstvenu pobedu 100. golom u Bundesligi.
Majkl Olise i Hari Kejn Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia, Laurent Lairys / Zuma Press / Profimedia
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Kapiten engleske reprezentacije bio je dvostruki strelac na ovom meču.
Srelci za Bajern na ovom meču bili su Džamal Musijala u 18, Hari Kejn iz penala u 39. i 54, Majkl Olise u 43, 73. i 76. i Ismael Saibari u 70. minutu.
Bajern je prvi sa 10 bodova, a Union Berlin je na 16. mestu sa jednim poenom.
U narednom kolu, Bajern će gostovati Augzburgu, dok će Union Berlin dočekati Elversberg.
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