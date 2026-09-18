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Fudbaleri Monce pobedili su večeras na svom terenu Sasuolo 2:1, u petom kolu italijanske Serije A.

Oba gola za Moncu postigao je Gustavo Varela u 51. i 63. minutu iz penala.

Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

 Strelac za Sasuolo bio je crnogorski internacionalac Vasilije Adžić u 88. minutu.

Monca je na 14. mestu sa četiri boda, a Sasuolo je deveti sa tri boda više.

U narednom kolu, Monca će u Rimu gostovati Laciju, dok će Sasuolo dočekati Milan.

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