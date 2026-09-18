U narednom kolu, Brentford će u Birmingemu gostovati Aston Vil, dok će Čelsi u Londonu dočekati Bornmut
Fudbal
"PČELE" IZUJEDALE ČELSI: Brentford sa tri komada ispratio "Plavce" za treće mesto na tabeli
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Fudbaleri Brentforda pobedili su večeras na svom terenu u Londonu Čelsi 3:0, u petom kolu engleske Premijer lige.
Strelci za Brentford bili su Džejdon Entoni u 61, Igor Tiago u 83. i Fabio Karvaljo u petom minutu sudijske nadoknade vremena.
Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Brentford je treći sa devet bodova, a Čelsi je na sedmom mestu sa dva boda manje.
U narednom kolu, Brentford će u Birmingemu gostovati Aston Vil, dok će Čelsi u Londonu dočekati Bornmut.
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