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Fudbaleri Brentforda pobedili su večeras na svom terenu u Londonu Čelsi 3:0, u petom kolu engleske Premijer lige.

Strelci za Brentford bili su Džejdon Entoni u 61, Igor Tiago u 83. i Fabio Karvaljo u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brentford je treći sa devet bodova, a Čelsi je na sedmom mestu sa dva boda manje.

U narednom kolu, Brentford će u Birmingemu gostovati Aston Vil, dok će Čelsi u Londonu dočekati Bornmut.

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Čelsi, navijači, Premijer liga Izvor: FK Čelsi