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Šef stručnog štaba Vojvodine Marko Savić i vezista Ifet Đakovac priželjkuju nastavak pobedničkog niza „stare dame“.

Fudbaleri „stare dame“ u subotu od 17 časova dočekuju IMT, a Savić očekuje podršku sa tribina, pošto je i ulaz na utakmicu slobodan.

– Očekuje nas zahtevna utakmica, kao i uvek prva sledeća posle derbija. IMT je poletna i mlada i talentovana ekipa, željna da se takmiči i biće jako izazovno. Meč dolazi pred reprezentativnu pauzu i imamo obavezu da pokažemo visok nivo želje i htenja i takmičarskog duha. Očekujemo i podršku navijača i da im se odužimo uverljivom i kvalitetnom partijom – rekao je Savić.

Ifet Đakovac takođe očekuje neugodan meč.

– IMT je dobra ekipa, ali mi gledamo sebe i da nametnemo naš ritam od prvog minuta. Radimo naporno tokom čitave sedmice, analizirali smo rivala i ako budemo ispunili zahteve koji se od nas traže, siguran sam da ćemo ostvariti pozitivan rezultat – istakao je Đakovac.

Savić je potom odgovorio na pitanje zbog čega je posle meča sa Partizanom ukazao na više stvari koje treba ispraviti u igri.

– Kada sam pogledao utakmicu još više sam stekao utisak da imamo mnogo stvari koje možemo da korigujemo. Uvek volim da gledam meč i da onda vidim šta to nije bilo dobro i da to ispravimo, to mi je posao. Dao sam posle utakmice komliment igračima i stojim iza toga. Video sam koliko su individualno napravili jako dobar performans, jer je Partizan takođe individualno jak. Morali smo da odgovorimo u duelima jedan na jedan trebalo je da budemo bolji od njih, a to nije lako. Timski nismo ni na 50% što bi trebalo da budemo. S druge strane, da podvučem da smo rezultatski jako dobri, a druga strana medalje je da više treba da kontrolišem utakmicu. Ako se sećate, vodili smo 2:0, pa je Kojzek na 2:1 imao onu šansu koju je Roske odbranio, takva odbrana desi se jednom od 100, Partizan da se tu vratio, ne znamo kako bi se ta utakmica završila. Generalni utisak je da smo u drugom poluvremenu mogli mnogo bolje. Mogli smo i u prvom, ali nije ni normalno da u septembru budemo na 100% – rekao je Savić.

On ističe da za tim neće biti problem suspenzija Dejana Zukića, koji ima četiri žuta kartona, jer su svi igrači spremni i željni dokazivanja.

– Od kako smo došli, samo Stefan Mitrović i Vuk Boškan nisu počeli utakmicu. Tako da svi imaju šansu da počnu i da pokažu da li mogu da budu starteri. Verujemo u sve igrače koje imamo, ako ne igra Zukić, imamo jako veliki fond kvalitentih igrača koji mogu da odigraju na toj poziciji. Pravili smo mi rotacije i pre toga, mi smo Vojvodina, trudićemo se da pokažemo te stvari koje treniramo – istakao je Savić.

Dodao je i da pauza dolazi u pravom trenutku i da će je iskoristi na najbolji mogući način.

– Želimo da pokušamo da instaliramo to sve što hoćemo, a s druge strane i da se ekipa malo oporavi od utakmica na početku sezone. Siguran sam da ovo moramo da iskoristimo, a ne da nam to smeta. Ako sada padnemo u formi, onda nešto nije u redu, zato treba da iskoristimo maksimalno ovu pauzu.

Nakon što se u medijima pojavila vest da su Lazar Nikolić i Petar Sukačev na spisku reprezentacije, Savić veruje da će to biti samo plus za njih.

– Reprezentacija je čast i privilegija i da se vrate kao mnogo bolji i ljudi i igrači. Ne bi smelo da ih ometa, već da ih učini boljim. Prošle godine sam rekao za igrače koji su prošle sezone išli u Meksiko, nisu imali pauzu, pa su se vratili, pa je brzo počela Evropa. Reprezentacija je čast i privilegija i sigurno da će da porastu još više.

Usledilo je pitanje i o statusu Stefana Stanisavljevića.

– On se vratio i hvala Bogu sada je zdrav, ali pola godine nije trenirao sa ekipom. Ja sam već govorio o njemu, on je jako dobar i potentan igrač, neće otići nigde, ostaće i siguran sam da može mnogo da nam pomogne kada dođe do forme. Njemu će ova pauza jako dobro doći, da odigra prijateljske utakmice i da uđe u ritam, kao i ostatak ekipe.

Savić ne želi da se osvrće na prošlosezonske rezultate, odnosno poraz od IMT-a na „Karađorđu“ posle pobede nad Crvenom zvezdom u derbiju.

– To je sve što je bilo i prošlo, ja sam rekao da je IMT nezgodna i takmičarska ekipa, ali nismo ni mi najzgodniji. Imamo obavezu da pred našim navijačima i u ovom momentu da pokažemo koliko smo profesionalni i koliko želimo da istrajemo i da budemo tu gde mi sami želimo da budemo – zaključio je Savić.