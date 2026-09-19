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Sandro Macola, čuveni italijanski fudbaler, preminuo je u 83. godini, saopštio je Inter iz Milana

Macola je preminuo posle duge borbe sa teškom bolešću. 

Sa Interom je osvojio četiri titule prvaka Italije, dva Kupa evropskih šampiona i dva Interkontinentalna kupa. 

Zanimljivo da je čitavu karijeru proveo u klubu iz Milana za koji je upisao čak 565 nastupa i postigao 162 gola.

Veliki trag ostavio je i u reprezentaciji Italije, za koju je nastupio 70 puta i postigao 22 pogotka.

Bio je član selekcije koja je osvojila Evropsko prvenstvo 1968. godine, a dve godine kasnije igrao je finale Svetskog prvenstva u Meksiku, gde je Italija poražena od Brazila.

Smatra se jednom od najvećih legendi Intera.

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