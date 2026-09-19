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Utakmicama 10. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, a branilac titule Crvena zvezda u nedelju će dočekati Radnički iz Niša.

Danas će biti odigrana četiri meča 10. kola SLS. Vojvodina će od 17 časova dočekati IMT, dok će u istom terminu igrati Novi Pazar i Zemun. Domaći timovi u ova dve meča imaju ulogu apsolutnih favorita.

Od 19 sati će se sastati Radnik i Partizan u Surdulici, a u isto vreme OFK Beograd na svom terenu dočekati Radnički iz Kragujevca.

Mačva će u nedelju od 17 časova ugostiti lučansku Mladost, a dva sata kasnije igraće Crvena zvezda i Radnički iz Niša na stadionu "Rajko Mitić".

Poslednju utakmicu 10. kola odigraće Železničar i Čukarički u Pančevu.

Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 25 bodova, a drugoplasirana je Vojvodina sa 21.

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Gol Marka Docića iz slobodnog udarca na meču Radnik Surdulica Čukarički Izvor: TV Arena sport