KO IGRA DANAS U SUPER LIGI SRBIJE? Četiri utakmice - Pazar i Voša veliki favorit
Utakmicama 10. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, a branilac titule Crvena zvezda u nedelju će dočekati Radnički iz Niša.
Danas će biti odigrana četiri meča 10. kola SLS. Vojvodina će od 17 časova dočekati IMT, dok će u istom terminu igrati Novi Pazar i Zemun. Domaći timovi u ova dve meča imaju ulogu apsolutnih favorita.
Od 19 sati će se sastati Radnik i Partizan u Surdulici, a u isto vreme OFK Beograd na svom terenu dočekati Radnički iz Kragujevca.
Mačva će u nedelju od 17 časova ugostiti lučansku Mladost, a dva sata kasnije igraće Crvena zvezda i Radnički iz Niša na stadionu "Rajko Mitić".
Poslednju utakmicu 10. kola odigraće Železničar i Čukarički u Pančevu.
Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 25 bodova, a drugoplasirana je Vojvodina sa 21.