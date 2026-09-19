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Postoje fudbalske utakmice koje su mnogo više od 90 minuta, tri boda i plasmana na tabeli.

Postoje i one koje sa sobom nose istoriju dugu više od jednog veka, gradsku podelu, porodične tradicije i rivalstvo koje se prenosi s generacije na generaciju.

A onda postoji Milvol – Vest Hem.

Danas će „Den“ biti poprište jednog od najiščekivanijih duela engleskog fudbala. Milvol od 13.30 dočekuje Vest Hem u osmom kolu Čempionšipa, a ono što ovu utakmicu čini posebnom jeste činjenica da se dva kluba sastaju prvi put u takmičarskoj utakmici posle čak 14 godina. Biće to njihov 100. takmičarski susret.

Nije slučajno što je ovaj duel privukao pažnju širom Engleske, ali i van njenih granica. „Dockers Derby“, kako ga nazivaju, jedan je od najpoznatijih i najkontroverznijih gradskih derbija engleskog fudbala.

Četrnaest godina čekanja

Poslednji takmičarski okršaj odigran je još u februaru 2012. godine. Od tada su se putevi dva londonska kluba razdvojili, a sada ih je Čempionšip ponovo spojio. I to u trenutku kada Vest Hem dolazi na „Den“ kao lider prvenstva.

„Čekićari“ su u prethodnom prvenstvenom periodu nanizali četiri pobede i postigli čak 16 golova, dok je Milvol u poslednjih nekoliko utakmica imao promenljive rezultate. Ali u ovakvom meču tabela često pada u drugi plan. Jer ovo nije običan duel lidera i ekipe koja traži formu. Ovo je Milvol protiv Vest Hema.

Mržnja

Priča o ovom rivalstvu seže duboko u istoriju istočnog i jugoistočnog Londona. Oba kluba imaju snažne veze sa nekadašnjim radničkim i lučkim delovima grada, a njihovi međusobni dueli decenijama nose posebnu težinu. Zato se današnji susret ne posmatra samo kroz fudbalsku prizmu.

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Navijači Milvola i Vest Hema decenijama gaje ogromnu netrpeljivost, a njihovi međusobni susreti često su bili praćeni ozbiljnim sukobima i tučama pristalica. Posebno su ostali upamćeni incidenti izvan stadiona, zbog kojih je ovaj duel godinama važio za jedan od najrizičnijih u engleskom fudbalu. Upravo zato se svaki novi susret dva kluba dočekuje uz ogromne mere policijskog obezbeđenja.

1/7 Vidi galeriju Vest Hem Foto: DARREN STAPLES / AFP / Profimedia, Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Engleski mediji danima pričaju o utakmici, bivši igrači podsećaju na istorijske duele, a posebna pažnja posvećena je atmosferi koja očekuje fudbalere na „Den-u“. „The Times“ je kroz sećanja Tonija Kaskarina i Alvina Martina podsetio koliko je ovo rivalstvo bilo intenzivno kroz različite epohe.

„Den“ čeka spektakl

Stadion Milvola ima kapacitet od oko 20.000 gledalaca, ali kapiten domaćih Džejk Kuper poručio je da očekuje atmosferu kao da će ih biti duplo više.

I to dovoljno govori o tome šta ovaj susret znači navijačima. Ulaznice za gostujući sektor Vest Hema, njih 1.774, rasprodate su kroz klupski sistem.

A koliko je meč označen kao događaj visokog rizika pokazuje i činjenica da je londonska policija pripremila ogromne mere bezbednosti. Oko 400 policajaca biće raspoređeno u južnom Londonu, uz dodatne mere kontrole kretanja navijača i posebnu zonu za njihovo udaljavanje u slučaju incidenata.

Gde su danas?

Na jednoj strani je Vest Hem, klub sa velikom tradicijom, trenutno na vrhu Čempionšipa i sa ambicijom da se vrati u Premijer ligu.

Na drugoj je Milvol, domaćin koji zna da u ovakvim utakmicama forma i položaj na tabeli često ne znače mnogo.

Jer kada se izađe na teren „Den-a“, neće se igrati samo za tri boda. Igraće se za istoriju, za navijače, za grad i za pravo da se narednih meseci kaže – mi smo dobili derbi.

Četrnaest godina čekanja konačno je gotovo. Milvol i Vest Hem ponovo su oči u oči.

A danas će fudbalski svet gledati šta će se dogoditi kada se jedno od najburnijih rivalstava engleskog fudbala ponovo probudi...