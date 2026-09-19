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Nezapamćen skandal i ogroman problem za kapitena fudbalske reprezentacije Švajcarske Granita Džaku (33).

Fudbaler se nalazi pod istragom Tužilaštva kantona Lucern zbog sumnje da je koristio falsifikovani kovid sertifikat, a u slučaju osuđujuće presude mogao bi da se suoči i sa zatvorskom kaznom do čak PET godina.

Kako prenosi švajcarski „Blick“, protiv Džake je pokrenut krivični postupak, što je potvrdio i portparol Tužilaštva Lucerna Simon Kop.

Prema informacijama ovog lista, Džaka bi 6. oktobra trebalo da se pojavi pred Tužilaštvom, gde bi trebalo da bude ispitan u okviru postupka.

1/6 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Švajcarske - Granit Džaka Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Slučaj je povezan sa jednom lekarkom iz Lucerna protiv koje se takođe vodi istraga. Policija je njenu ordinaciju pretresla još 2023. godine, a istražitelji sumnjaju da je veći broj ljudi dobio lažne potvrde o vakcinaciji protiv koronavirusa.

U slučaju Džake, sumnja se da je potvrda napravljena kao da je fudbaler primio vakcinu protiv koronavirusa, iako se vakcinacija, prema navodima istrage, zapravo nije dogodila.

Pet godina zatvora

Švajcarski medij konsultovao je stručnjaka za krivično pravo Andrea Kuna o mogućim posledicama po kapitena reprezentacije.

1/11 Vidi galeriju Granit Džaka i Đerdan Šaćiri Foto: Foto Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Norbert Barczyk/PressFocus / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Falsifikovanje isprave može biti kažnjeno novčanom kaznom ili zatvorom do pet godina - rekao je Kun.

Falsifikovanje isprave u Švajcarskoj spada u kategoriju krivičnih dela koja mogu imati ozbiljne pravne posledice. Stručnjak objašnjava da za pokretanje krivičnog postupka mora da postoji konkretna početna sumnja, kao i određeni dokazi ili indicije koje terete osumnjičenog.

Ukoliko bi se sumnje tokom postupka potvrdile i Džaka bio proglašen krivim, kazna bi zavisila od više okolnosti.

Prema rečima Kuna, osoba bez prethodnih krivičnih osuda u ovakvom slučaju može dobiti uslovnu novčanu kaznu, uz dodatnu novčanu kaznu koja u Švajcarskoj može iznositi do 10.000 franaka.

Džaka je dugogodišnji kapiten švajcarske reprezentacije poznat po provokacijama na mečevima sa Srbijom...