DOLIJAO! Provokator Džaka ide 5 godina iza rešetaka?! Trese se Švajcarska - Granit falsifikovao dokumente! Zakazano hitno suđenje
- Granit Džaka je pod istragom Tužilaštva kantona Lucern zbog sumnje da je koristio falsifikovani kovid sertifikat. Ako bude osuđen, mogao bi da dobije kaznu do pet godina zatvora.
- Prema navodima švajcarskih medija, Džaka bi 6. oktobra trebalo da bude ispitan pred tužilaštvom. Slučaj je povezan i sa lekarkom iz Lucerna protiv koje se takođe vodi istraga.
Nezapamćen skandal i ogroman problem za kapitena fudbalske reprezentacije Švajcarske Granita Džaku (33).
Fudbaler se nalazi pod istragom Tužilaštva kantona Lucern zbog sumnje da je koristio falsifikovani kovid sertifikat, a u slučaju osuđujuće presude mogao bi da se suoči i sa zatvorskom kaznom do čak PET godina.
Kako prenosi švajcarski „Blick“, protiv Džake je pokrenut krivični postupak, što je potvrdio i portparol Tužilaštva Lucerna Simon Kop.
Prema informacijama ovog lista, Džaka bi 6. oktobra trebalo da se pojavi pred Tužilaštvom, gde bi trebalo da bude ispitan u okviru postupka.
Slučaj je povezan sa jednom lekarkom iz Lucerna protiv koje se takođe vodi istraga. Policija je njenu ordinaciju pretresla još 2023. godine, a istražitelji sumnjaju da je veći broj ljudi dobio lažne potvrde o vakcinaciji protiv koronavirusa.
U slučaju Džake, sumnja se da je potvrda napravljena kao da je fudbaler primio vakcinu protiv koronavirusa, iako se vakcinacija, prema navodima istrage, zapravo nije dogodila.
Pet godina zatvora
Švajcarski medij konsultovao je stručnjaka za krivično pravo Andrea Kuna o mogućim posledicama po kapitena reprezentacije.
- Falsifikovanje isprave može biti kažnjeno novčanom kaznom ili zatvorom do pet godina - rekao je Kun.
Falsifikovanje isprave u Švajcarskoj spada u kategoriju krivičnih dela koja mogu imati ozbiljne pravne posledice. Stručnjak objašnjava da za pokretanje krivičnog postupka mora da postoji konkretna početna sumnja, kao i određeni dokazi ili indicije koje terete osumnjičenog.
Ukoliko bi se sumnje tokom postupka potvrdile i Džaka bio proglašen krivim, kazna bi zavisila od više okolnosti.
Prema rečima Kuna, osoba bez prethodnih krivičnih osuda u ovakvom slučaju može dobiti uslovnu novčanu kaznu, uz dodatnu novčanu kaznu koja u Švajcarskoj može iznositi do 10.000 franaka.
Džaka je dugogodišnji kapiten švajcarske reprezentacije poznat po provokacijama na mečevima sa Srbijom...