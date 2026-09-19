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Ne tako davno bilo je nezamislivo da Partizan navija za pobede Crvene zvezde. Još čudnije zvuči kada se kaže da bi crno-beli mogli da imaju koristi od toga da njihov večiti rival nastavi da pobeđuje. Ipak, trenutna situacija na tabeli Superlige Srbije dovela je upravo do takvog, potpuno bizarnog paradoksa.

Partizan više nije u trci za prvo mesto, već se nalazi u situaciji da mu je svaki bod izuzetno važan u borbi za izlazak iz donjeg dela tabele i plasman u plej-of.

Posle osam odigranih kola crno-beli su u donjoj polovini tabele sa mizernih sedam bodova, dok je Crvena zvezda na čelu šampionata sa 25 bodova.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

A upravo zbog toga Partizanu bi, koliko god to zvučalo neverovatno, mogla da odgovara svaka pobeda Crvene zvezde protiv ekipa koje su mu direktni konkurenti.

Prvi takav primer je Radnički iz Niša.

Nišlije u nedelju gostuju Crvenoj zvezdi na "Marakani", a taj susret iz ugla Partizana ima potpuno drugačiji značaj nego što bi se očekivalo. Dok će Zvezda želeti da nastavi trku na vrhu i sačuva maksimalnu prednost, Partizan će pažljivo pratiti rezultat jer je Radnički jedan od timova koji mu se nalazi ispred ili u neposrednoj blizini na tabeli. Zato bi poraz Nišlija bio dobar rezultat za crno-bele.

Logika je surovo jednostavna - što više bodova osvoji Zvezda, manje ih ostaje ekipama koje su Partizanu direktni konkurenti u borbi za pozicije koje vode u plej-of.

Isti princip važiće i u narednim kolima. Zvezda će igrati protiv Radničkog 1923, Mladosti, OFK Beograda, Mačve, Radnika i drugih ekipa, a Partizanu bi u trenutnoj situaciji odgovaralo da crveno-beli u tim duelima osvajaju maksimalan broj bodova.