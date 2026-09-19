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Mnogi tvrde da će ova sezona u Prvoj futsal ligi Srbije biti najzanimljivija u poslednjih 20 i više godina, a kada vidimo kako je krenula - te tvrdnje se potvrđuju kao istinite!

Šampionat su u Lučanima otvorili novi prvoligaši, favorizovani Partizan koji ne krije da ove sezone želi titulu, došao je na noge ekipi MB Namenska i - doživeo bolan poraz!

Sve smo mogli videti na ovoj utakmici - dva gola iz kategorije "za Puškaša", prvo Ivanovića, a potom i Jovanovića, kojima je MB Namenska stigla do 2:0 na poluvremenu. U prvom delu videli smo i crveni karton za kapitena Partizana Uroša Krasnića, a u drugom poluvremenu nova velika uzbuđenja!

Smanjio je Pavle Pešić na 2:1 i to svojim prvim golom u dresu kluba za koji navija od malih nogu, ali je Pantelić brzo vratio dva gola prednosti timu iz Lučana kada je realizovao kontru za 3:1. Pavle Pešić je do kraja meča bombom iz slobodnog udarca smanjio na 3:2, Partizan je bio blizu izjednačenja, ali je MB Namenska na kraju zasluženo slavila.

Pogledajte i golove sa ovog meča:

Počela je sezona i u drugoligaškom karavanu gde je Jastrebac na otvaranju savladao Požarevac sa 3:2, a Pirot je po povratku u savezni rang bio ubedljiv protiv Jagodine na domaćem terenu i pobedio je sa 9:2.

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