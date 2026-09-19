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Omladinci Crvene zvezde i Partizana odigrali su večiti derbi u okviru 7. kola Omladinske lige Srbije, a susret je završen nerešeno - 1:1.

Poveo je Partizan u finišu prvog poluvremena golom Alekse Rakića u 43. minutu, a bod Crvenoj zvezdi doneo je Kinez Van Ksijang na startu drugog poluvremena, u 49. minutu.

Večiti derbi odigran je na pomoćnom terenu Marakane, a ekipe su počele utakmicu u sledećim sastavima:

Crvena zvezda: Radanović, Đurić, Vranić, Miletić, Čukić, Krivokapić, Pejaković, Sibinović, Ksijang, Baucal i Šarić, a u igru su ušli još i Mitrović, Grbić, Trač, Jovanović i Bakalović.

Partizan: Kosanović, Obradović, Spasojević, Rakić, Nikić, Ristić, Zdjelarić, Cvijović, Velimirović, Milošević i Roman, dok su u igru kasnije ušli Raković, Milovankić, Nikolić, Pantić i Šipčić.

Susret je protekao u velikoj borbi, a posle utakmice Crvena zvezda nalazi se na petom mestu na tabeli sa 11 osvojenih bodova, dok je Partizan sedmi sa bodom manje.

Pogledajte i snimak celog meča...

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Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport