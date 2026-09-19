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Napadač Lois Openda osvrnuo se na neslavan period u Juventusu, odakle je nakon razočaravajućih partija prosleđen na pozajmicu u Lion. Belgijanac je u Torino stigao iz Lajpciga u transferu vrednom 43 miliona evra, ali nije opravdao očekivanja. S druge strane, Dušan Vlahović takođe više nije član "stare dame" - nakon neuspešnih pregovora o nastavku saradnje preselio se u Tursku, gde u dresu Bešiktaša već uživa status velikog ljubimca navijača.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako u italijanskom velikanu nije ostavio dublji trag, belgijski reprezentativac tvrdi da uzroci slabijih izdanja leže u taktičkim profilima napadača i samom stilu igre ekipe, pri čemu je naglasio i uticaj koji je na njegovu ulogu imao srpski golgeter. Ipak, Openda nije izneo razloge zbog kojih nije uspeo da se izbori za bolju poziciju u timu nakon Vlahovićevog odlaska u Tursku.

"Trener Tudor me je želeo, ali su na mojoj poziciji tu već bili Vlahović i David. Dobro sam se dopunjavao u igri sa Davidom, ali tim nije navikao da igra sa igračem koji voli da trči iza zadnje linije. Uz to je Vlahović držao loptu za sebe", rekao je Openda za "L'Ekip".

Trenutni boravak u Francuskoj doneo mu je znatno bolji učinak. Na osam utakmica u dresu Liona upisao je dva pogotka i jednu asistenciju, što je bolji bilans u odnosu na kompletak učinak ostvaren u Torinu.

"Pokušavao sam da koristim svoje šanse, ponekad sam to i činio, ali sam pred kraj sezone shvatio da moram da odem. Ne bih rekao da je dolazak bila greška. Dobio sam priliku da radim na određenim aspektima igre o kojima nisam ni razmišljao. Znao sam u šta ulazim i siguran sam da bih u drugačijim okolnostima uradio bolji posao", zaključio je Openda.

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